¥·¥ê¥¦¥¹£Ö¡¢º£´üºÇ½ª¤Ï¹õ»úÉâ¾å¤Ø
¡¡¥·¥ê¥¦¥¹¥Ó¥¸¥ç¥ó <6276> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï7²¯3100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï1²¯6200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤Ï2²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï1²¯1800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-5.3¡ó¢ª1.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
