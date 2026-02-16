£Î£Ô£Ì¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬¹õ»úÉâ¾å¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤â¹õ»úÉâ¾å
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥¯¥Î¡¦¥é¥Ü <3849> [»¥¾Ú£Á] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤Ï1000Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï7200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î1²¯2000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï8.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ41.0¡óÁý¤Î1²¯1000Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯1000Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-38.6¡ó¢ª29.6¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
