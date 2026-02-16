¥¥åー¥Ö¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï90¡óÁý±×¤Ø
¡¡¥¥åー¥Ö <7112> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°¤Î´üÈæ62.9¡ó¸º¤Î6300Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ90.5¡óÁý¤Î1²¯2000Ëü±ß¤Ë£Ö»ú²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3ÇÜ¤Î4200Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.1¡ó¢ª3.3¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
