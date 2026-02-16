£Ë£å£å£Ð£å£ò¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò9¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡£Ë£å£å£Ð£å£òµ»¸¦ <6036> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯6·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(7-12·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.2¡ó¸º¤Î36.8²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢½¾Íè¤Î8.4¡óÁý±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î80²¯±ß¢ª72.8²¯±ß(Á°´ü¤Ï71.3²¯±ß)¤Ë8.9¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬12.2¡óÁý¢ª2.2¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î72²¯±ß¢ª93.4²¯±ß(Á°´ü¤Ï48.8²¯±ß)¤Ë29.7¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬47.3¡óÁý¢ª91.1¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î8´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.6¡óÁý¤Î36²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.1¡ó¸º¤Î23.3²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î37.9¡ó¢ª32.2¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
