¥Ôー¥¨¥¤¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï1¡ó¸º±×¤Ø
¡¡¥Ôー¥¨¥¤ <4766> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ2.1ÇÜ¤Î1²¯4200Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ1.4¡ó¸º¤Î1²¯4000Ëü±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö5.2±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.000¡ó¤Î2000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.7¡ó¢ª1.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö5.2±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.000¡ó¤Î2000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.7¡ó¢ª1.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹