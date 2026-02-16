£Ð£Ó£Ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò51¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ <7707> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯6·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(7-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï6900Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯1900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2400Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î8900Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª1²¯3400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï1²¯3900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë50.6¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï6500Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1100Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-5.7¡ó¢ª2.4¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
