Vaundy¡¢ÃËÀ¥½¥í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à2Days¤Ç5Ëü5000¿ÍÇ®¶¸¡¡½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡õ¹ñÆâ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼È¯É½
¡¡Vaundy¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØVaundy DOME TOUR 2026 ¡ÈSILENCE¡É¡Ù¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬14Æü¡¢15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û5Ëü5000¿Í¤¬Ç®¶¸¡ªVaundy¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØVaundy DOME TOUR 2026 ¡ÈSILENCE¡É¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«¿È½é¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£2·î7Æü¡¢8Æü¤ÎÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î28Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¸ø±é¹ç·×Ìó35Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´²ñ¾ì´°Çä¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Østrobo¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Îº¢¤Î³Ú¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¤ÎÎÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏU-NEXT¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ËÁÆ¬3¶Ê¤Î¤ßX¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢150Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢15Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±éÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£½©¤è¤êÅìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¡¢Ê¡²¬¡¢ÂæËÌ¡¢¾å³¤¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¡¢27Ç¯¤«¤é28Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¡¢5Ëü5000¿Í¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢³èÌö¤Î¾ì¤òÀ¤³¦¤Ë³È¤²¤Æ¤¤¤¯Vaundy¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¡ØVaundy ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"¡Ù
9·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¦Makuhari Messe Halls 9 & 11
9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥½¥¦¥ë¡¦INSPIRE ARENA
10·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Arena
10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¡²¬¡¦Kitakyushu Messe
10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÂæËÌ¡¦Taipei Arena
11·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¾å³¤¡¦Ì¤Äê
¢£¡ØVaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028¡Ù
2027Ç¯
8·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦GLION ARENA KOBE
8·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
9·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡Ê¡²¬¸©¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
10·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹Åç¸©¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿·³ã¸©¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»¡¦¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
11·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡´ä¼ê¸©¡¦À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÀ¹²¬»ÔÁí¹ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
11·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍË¿½ê
12·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¡°æ¸©¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
2028Ç¯
1·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢10Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
1·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡·§ËÜ¸©¡¦¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ
2·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹áÀî¸©¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
2·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µÜ¾ë¸©¡¦¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û5Ëü5000¿Í¤¬Ç®¶¸¡ªVaundy¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØVaundy DOME TOUR 2026 ¡ÈSILENCE¡É¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«¿È½é¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£2·î7Æü¡¢8Æü¤ÎÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î28Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¸ø±é¹ç·×Ìó35Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´²ñ¾ì´°Çä¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Østrobo¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Îº¢¤Î³Ú¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¤ÎÎÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏU-NEXT¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ËÁÆ¬3¶Ê¤Î¤ßX¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢150Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢³èÌö¤Î¾ì¤òÀ¤³¦¤Ë³È¤²¤Æ¤¤¤¯Vaundy¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¡ØVaundy ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"¡Ù
9·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¦Makuhari Messe Halls 9 & 11
9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥½¥¦¥ë¡¦INSPIRE ARENA
10·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Arena
10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¡²¬¡¦Kitakyushu Messe
10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÂæËÌ¡¦Taipei Arena
11·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¾å³¤¡¦Ì¤Äê
¢£¡ØVaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028¡Ù
2027Ç¯
8·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦GLION ARENA KOBE
8·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
9·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡Ê¡²¬¸©¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
10·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹Åç¸©¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿·³ã¸©¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»¡¦¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
11·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡´ä¼ê¸©¡¦À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÀ¹²¬»ÔÁí¹ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
11·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍË¿½ê
12·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¡°æ¸©¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
2028Ç¯
1·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢10Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
1·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡·§ËÜ¸©¡¦¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ
2·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹áÀî¸©¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
2·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µÜ¾ë¸©¡¦¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ