¡È¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡É´ß¤ß¤æ¡¢¡ÈÀÖ¤¤»å¡É¤ËÍí¤Þ¤ëÇË²õÎÏÈ´·²¥Ü¥Ç¥£
¡¡3·î28Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¡¦´ß¤ß¤æ¤¬¡¢16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù9&10¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿´ß¤ß¤æ
¡¡´ß¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬145¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÀÖ¤¤»å¤ËÍí¤Þ¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ÏµÆÃÏÉ±Æà¡£¤½¤Î¤Û¤«¼¯ÌÜÑÛ¡¢ÎÓ¤æ¤á¡¢²Ä»ù°¦Íü¡¢À¾ËÜ¥Ò¥«¥ë¡¢Ì¸ÅçÀ»»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
