¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¡¡¡ÈÅÄÃæ¾Âç¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¡¡¤Î¤Ù9¿Í¤Ë2°ÂÂÇ4»Íµå
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¡Âè4¥¯¡¼¥ë3ÆüÌÜ¡Ê16Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼ÂÀï·Á¼°Îý½¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ä¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¡¢Âç¾ëÂî»°Áª¼ê¤é¤Î¤Ù9¿Í¡£27µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1»°¿¶¡¢4»Íµå¤ÈÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Î©¤Ä¤È¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅê¤²Ê¬¤±¤Ï´Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Äã¤á¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È½ÐÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×³ÚÅ·»þÂå¤«¤éÃÎ¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤â¤³¤ÎÆü¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£¼¡¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£