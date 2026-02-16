¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡Ä¡×¡¡¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢¹âÎð½Ð»º¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¸ì¤ë
¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¹âÎð½Ð»º¸å¤Ë´¶¤¸¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤È¤Ï¡½¡½
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù#3¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡Ö·úÁ°ÇúÇË! ¤Þ¤Ã¤¿¤ê°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö»º¸å¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Ï¡Ö»º¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤ó¤À¤óÊâ¤Êý¤Î¥¯¥»¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¹âÎð½Ð»º¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»º¸åÈþÍÆ¤ÎÀìÌç°å¤ò¾·¤¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¼£ÎÅË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö¶»¤¬¸µ¡¹Âç¤¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÂèÆó»Ò½Ð»º¤äÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¶»¤Ã¤Æ¿â¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤±Æ©¤±¤Ë¸ì¤ê¡¢MC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¿¿ÌÚ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ·¿ÊÑ²½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡Öº£Ã¦¤²¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤éÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡×¤Èí´í°¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Þ¥ÞÁü¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ä»Ò°é¤Æ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ËÇ÷¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ Í¼±¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿ºÇ¿·¤Î¤ª¼õ¸³»ö¾ð¤Î¿¼·¡¤ê¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎø¤ò¤·¤¿¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÎø°¦´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸½Âå¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ³²ò¤¯¡£
¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢¶»¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª- ABEMA¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ (@ABEMA_Variety) February 13, 2026
