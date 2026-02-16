¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖFibee¡×¡ß¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¡¢¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ÖFibee¾è¤ê¤Ä¤®BOX Ìë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤¡×¤òÈ¯Çä - ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤
Mizkan¤Ï2·î3Æü¤è¤ê¡¢¡ÖFibee¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ó¡¼¤ÇÄ¶¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖFibee¾è¤ê¤Ä¤®BOX Ìë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤¡×¤ò¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖFibee¡×¡ß¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×Âè2ÃÆ
¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤¡×(2,515±ß)¤Ï¡¢1·î¿·È¯Çä¤Î¡ÖFibee¤à¤®¤å¤Ã¤È¥ï¥Ã¥Õ¥ë ¥Á¡¼¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡¢¹õÊÆ¤È¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó(¹áÌ£ÌîºÚ¤ÈÇ»¸ü¤ß¤½)¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤Ë´ò¤·¤¤ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¡£¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤È¤´¤Ï¤ó¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖFibee¡×¡ß¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ö¥«¥¤¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤¡×¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÄ²ÆÃµÞ¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊAR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖFibee¡×¡ß¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¬¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤¡×
AR¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¥á¥ó¥Ð¡¼9¿ÍÊ¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä²ÆÃµÞ¤ÈFibees¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
