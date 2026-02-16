·¦ÄÍÍÎ²ð¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡ÖÉ×¤ÎÂç¹¥Êª¡×ÊÂ¤ó¤À¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤´ÈÓ¸ø³«¡Ö»³À¹¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤Æ¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎPINKY¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤´ÈÓ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Î42ºÐÈþ¿ÍºÊ¡Ö»³À¹¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×É×¤ÎÂç¹¥Êª¤Î¥á¥ó¥ÁÃÄ»ÒÊÂ¤ó¤À¹ë²Ú¿©Âî
PINKY¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï É×¤ÎÂç¹¥Êª ¥á¥ó¥ÁÃÄ»Ò¡¢¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤Î¹¥Êª¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼è¤ê»®¤ä½ÁÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»³À¹¤ê¡ª¡×¤Èµ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ó¤¬¤êÍÈ¤¬¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¥á¥ó¥ÁÃÄ»Ò¤¬»³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»³À¹¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·¦ÄÍ¤Ï2003Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë°¦Î®¤¬ÃÂÀ¸¡£2012Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢2015Ç¯12·î¤ËPINKY¤ÈºÆº§¡£2017Ç¯6·î¡¢PINKY¤È¤Î´Ö¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡PINKY¡¢¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤´ÈÓÈäÏª
¢¡PINKY¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÎÀ¼
