¡Ú¼Ì¿¿¡Û58ºÐÍî¸ì²È¡ÖåºÎï¤Ê±üÍÍ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ºÊ¤È¤Îµ®½Å2¥·¥ç¥Ã¥È
ÊýÀµ¤Ï¡Ö58ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢ÄóÅô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ58ºÐ¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢ºÊ¤È´ó¤êÅº¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ê±üÍÍ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö±üÍÍ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥±¡¼¥¤â¹ë²Ú¤Ç°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊýÀµ¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë11ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¡¦¤¢¤ä¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¡¢¼¡½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤Î3»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
