YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃ»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÄ»¤ÈÍ·¤ÖÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£¤¤¤Ä¤âÁë¤«¤éÄ»¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ø²Î¤¦Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢115ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÄ»¤µ¤ó¤òÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤ë£÷¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¡Ø²Î¤¦Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤¢¤ëÆü¡¢¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤È¥á¥ë¤¯¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ø²Î¤¦Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤âÁëÊÕ¤«¤éÄ»¤òÄ¯¤á¤Æ¤Ï¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁëºÝ¤Ë¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤Ë¡¢ÌÖ¸Í±Û¤·¤ËÄ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÌÖ¸Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÊª¤ÎÄ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÉô²°¤Î±ü¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²¤ë¶²¤ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¥á¥ë¤¯¤ó
¤½¤³¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥á¥ë¤¯¤ó¤ËÄ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾²¤Î¾å¤ËÄ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥á¥ë¤¯¤ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸«ÃÎ¤é¤ÌÄ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶²¤ë¶²¤ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¥á¥ë¤¯¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥µー¤¬¥á¥ë¤¯¤ó¤ËÈ¿±þ¤·¡¢²»³Ú¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³²»¤òÈ¯¤·¤¿Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤¿¥á¥ë¤¯¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤·¤Æ¸å¤º¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÁë¤«¤éÄ»¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥ë¤¯¤ó¤Ê¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤¬°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡Ä¡ª
¥á¥ë¤¯¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤ÏÄ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È¡Ä¤Ê¤¼¤«Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òçÓ¤á»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤Ã¤¤ÏÌÖ¸Í±Û¤·¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤¢¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤´°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤È¤Ê¤éÄ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡Ä¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤â¥á¥ë¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î²»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¸å¤º¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÄ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÊª¤ÎÄ»¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ»¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤«¤Ê～¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤ÈËÜÊª¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤«¤·¤³¤¤¡×¡ÖÌÄ¤À¼¤Ë¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃ»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤È¥á¥ë¤¯¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥á¥ë¤¯¤ó¡¢¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
