¡Ö²¥¤é¤Ê¤¤¤È¥«¥Í¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤...¡×¹°è¶¯Åð¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥ë¥Õ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡×´´Éô¤Î¶§°¤¹¤®¤ëÁÇ´é
¼Â¹ÔÈÈ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿»Ø¼¨Ìò¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é
£±·î26Æü¤Ë³«Äî¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥ë¥Õ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡×´´Éô¡¦Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Î¸øÈ½¡£Á°ÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¹°è¶¯Åð»ö·ï¤ÎÆâËë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤Î¾Ú¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¼ç¤Ë»Ø¼¨Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢º£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ÈÆ£ÅÄÈï¹ð¤Ç¤¢¤ë¡£Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¥¥à¡×Ì¾µÁ¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Â¼Èï¹ð¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿Ì¾µÁ¤¬¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤À¡£¡Ç22Ç¯11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Ç¤Î¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï°Ê¹ß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ä¥Ï¥·¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤³¤ì¤é£³¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¶¯Åð¤Î»Ø¼¨¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯¤·Ê£»¨¤À¤¬¡¢º£Â¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÅÏîµÍ¥¼ùÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊÌÊª¤À¡£Æ£ÅÄÈï¹ð¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÌ²ñ¼Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ÎÊç½¸¤ò¤«¤±¤Æ¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤¿¼Â¹ÔÈÈ¤Î¤¦¤Á¡¢º£Â¼Èï¹ð¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤¿¼Ô¤Ë¤Ïº£Â¼Èï¹ð¤¬¡¢ÅÏîµÈï¹ð¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤¿¼Ô¤Ë¤ÏÆ£ÅÄÈï¹ð¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯Åð¤ÇÆÀ¤¿¸½¶â¤Î±¿ÈÂ¤âÊÌ¥ë¡¼¥È¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤¬º£Â¼Èï¹ð¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÆ¨Áö·×²è¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢ÅÏî´Èï¹ð¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÆ¨Ë´»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Çº£Â¼Èï¹ð¤Î¥«¥Í¤òÍÂ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤³¤³¤«¤é¶¦ËÅ¤·¤Æ¶¯Åð»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀÐ·ª°ì¼ù¤À¡£ÀÐ·ª¤Ï¡Ö¥¥à¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿Æ£ÅÄÈï¹ð¤È¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿º£Â¼Èï¹ð¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ë¥Õ¥£¤Ï¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ê¶¯Åð¤Î¡Ë¼Â¹Ô¤òÄü¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥à¤Ï¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£Æü¤ä¤ì¡Ù¤ÈÄü¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍÆþ¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Õ¥©¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø£±¿Í£±¿Í¤¬¼çÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢È¯ÇË¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
²¥¤é¤Ê¤¤¤È¥«¥Í¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤
°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÎÌ·º¤¬½Å¤¤¤Î¤¬½Å½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡Ö¹Åç»ö·ï¡×¤È»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Åìµþ¤Î¡Ö¹ý¹¾»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¥à¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¶§°¤Ê»Ø¼¨¤¬¿ô¡¹Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æó¤Ä¤Î»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÅÄÎ¦¿Í¤â¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÅÄ¤Ï¡Ö¥¥à¡×¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹îÌÀ¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Ö²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¡Ç22Ç¯12·î¤Î¡ÖÃæÌî»ö·ï¡×°Ê¹ß¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë
¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥Ñ¥¹·¯¡Ê±ÊÅÄ¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥àÌ¾¡Ë¤¬¥â¥ó¥¡¼¥ì¥ó¥Á¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·»¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹Åç»ö·ï¤ÎÆÍÆþÁ°¡Ë
¡Öº£²ó¤âÂáÊá¤Ê¤·¤ÎÌÂµÜÆþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÜºº¿ÊÅ¸¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Åç»ö·ï¤ÎÆÍÆþ¸å¡Ë
¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¤Ê¤ó¤ÇÂçÀ¼½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¹ý¹¾»ö·ï¤ÎÆÍÆþ¤ÎºÝ¡Ë
¡Öº£Æü¤Ï»¦¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡£Ëè²ó»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¹ý¹¾»ö·ïÈ¯À¸¤Î¸åÆü¡Ë
±ÊÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤ÇÆ£ÅÄÈï¹ð¤ÈÉðÍ¦ÅÁ¤òÈäÏª¤·¤¢¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¥à¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢¡Ö³¤³°¤À¤È¼è°úÃæ¤Ë¿ÏÊª¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÊ¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¡Öµ¯¤¤¿¤é»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¾ï¤Ë¥Á¥ã¥«¡Ê·ý½Æ¡Ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢±ÊÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¥â¥ó¥¡¼¥ì¥ó¥Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¥¥à¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñ¼Ò·ÈÂÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¹¡ÊÅÏîµÈï¹ð¡Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢°ìÉô¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£ÉðÍ¦ÅÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉðÍ¦ÅÁ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤È±ÊÅÄ¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ï¿©¤¤°ã¤¤¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¼Â¹ÔÈÈ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¡Ç23Ç¯£±·î¤Î¡ËÀéÍÕ»ö·ï¤Îº¢¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó²°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤¬»Ø¼¨Ìò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¹ÔÈÈ¤È¤ÎÏÄ¤Ê´Ø·¸
»Ø¼¨Ìò¤ÎÆ£ÅÄÈï¹ð¤È¼Â¹ÔÈÈ¤Î±ÊÅÄ¤Ï¡¢Ë¡Äî¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÏÄ¤Ê´Ø·¸À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±ÊÅÄ¤ÏÆ£ÅÄÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿Í¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢·×²è¤ËÈ´¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤òÂÐ½è¤¹¤ëÆ£ÅÄÈï¹ð¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·Ð¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½´±¤«¤éÆ£ÅÄÈï¹ð¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢±ÊÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¡ÊÆ£ÅÄÈï¹ð¡Ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤ê¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾ì¤Î¼«Ê¬¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£Èï¹ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¼Â¹ÔÈÈ¤Ø¤Î¶§°¤Ê»Ø¼¨¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸¡»¡Â¦¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Î½ÐÆþ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÏîµÈï¹ð¤ÈÆ£ÅÄÈï¹ð¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥á¥â¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¤È¥Ü¥¹¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè½Ò¤Î¹ý¹¾»ö·ï°Ê¹ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ØJP¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÈÈºáÁÈ¿¥¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡×¤È¼Â¹ÔÈÈ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÁÜºº¤ò¤«¤¯Íð¤µ¤»¤ë·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ÎÅö½é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤«¤é³¤³°¤ËÆ¨Ë´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â½¸¤á¤À¤Ã¤¿¡£Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¶¯Åð»ö·ï¤Î£±Ç¯Á°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È¥Ü¥¹¤ÎÊ¬¤ÎÆ¨Áö»ñ¶â¤ÏÊ§¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¹¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæ¤Î°Î¤¤¿Í¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ØÌ¿¶â¡Ù¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¯Åð»ö·ï¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅÏîµÈï¹ð¤äº£Â¼Èï¹ð¤ËÅÙ¡¹Â¥¤·¤¿¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¸å²ù¤ÈÈ¿¾Ê¡¢ÌµÇ°¤µ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸øÈ½¤ÎºÇ¸å¤ò¤³¤¦·ë¤ó¤À¡£
¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÁ°¤Ë»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥ë¥Õ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø¼¨Ìò¤ä¼Â¹ÔÈÈ¤¬Ë¡Äî¤Ç»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤Î¶¼°Ò¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§·ªÅÄ¥·¥á¥¤