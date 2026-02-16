¡ÚÈÓÄÍ»ö·ï¡ÛºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤·èÄê¡ÖÌµÍý¤Ëµ²±¤È°Û¤Ê¤ëÄ´½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÃÏºÛÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¡¡Ê¡²¬¹âºÛ
34Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¸µ»à·º¼ü¤ÎºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï16Æü¡¢ºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1992Ç¯2·î¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ç½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬ÃÏºÛ¤ÏµîÇ¯6·î¡¢ºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬Â¨»þ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢½÷»ù2¿Í¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò2¿Í¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤À¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÆü¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÄ´½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¼«¤é¤Î¶¡½ÒÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£