¢¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¦µ¼Ô¥³¥é¥à¡ÖÎ¾¹ñÈ¯¡×
¡¡ºò½©¤Ë¹â¹»ÌîµåËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤¬¥»¥ó¥Ð¥ÄÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££±·î£³£°Æü¡¢´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÂçÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢°ìÈÌÀ¸ÅÌ¤é¤âÂÎ°é´Û¤Ë½¸·ë¡£¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¼ÇÁð±§Ãè¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¦Äëµþ¹â»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»Ø´ø´±¤À¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£Äëµþ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÄÌ»»£´£¶¾¡¤òµó¤²¡¢°úÂà¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿¼ÇÁð»á¡££²£°Ç¯£´·î¤ËÄëµþÄ¹²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀõÀîÀáÍº¹»Ä¹¤«¤é¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÀõÀî¹»Ä¹¤¬ÉëÇ¤¤·¤¿Ìó£²£°Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢½éÀïÇÔÂàÄ¾¸å¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬³Ø¹»¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤ÊÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤¸¤ã¡¢¤½¤ê¤ã¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡£Æ±¹»¤ò±þ±ç¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¹Ô¿Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¹»Ä¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¿Éíå¡Ê¤é¤Ä¡Ë¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÇÁð´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¶¯¤µ¤è¤ê¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤òÍê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤éÌó£¶Ç¯¡£º£¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¸ý¤«¤é¡ÖÌîµåÉô¤¬Àã¤«¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¤Ä¤«¤ó¤À½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à¡£¤¯¤·¤¯¤â¼ÇÁð´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¤â£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¡ÈÄëµþÂÐ·è¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÎëÌÚ¾ÍÂç¼ç¾¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¡£³«²ñ¼°¤Ï£³·î£±£¹Æü¡££°£´Ç¯¤ÎºÑÈþ¡Ê°¦É²¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤Ø¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ»ÃÏ¤ÇÆ²¡¹¤Î¹Ô¿Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ã´Åö¡¦ÃÝÆâ¡¡²Æµª¡Ë
¡¡¢¡ÃÝÆâ¡¡²Æµª¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤Ê¤Ä¤¡Ë£±£¹Ç¯Æþ¼Ò¡£Ã´Åö¤ÏÂçÁêËÐ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ò·Ð¤Æ£²£µÇ¯¤Ë¸½¿¦¡£