À®ÅÄÆ¸Ì´¤µ¤ó¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸µÀ¤³¦½÷²¦¡õ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ª£´£°ºÐ¤Î¶á±Æ¤âÏÃÂê
¡¡£²£°£°£¶Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿À®ÅÄÆ¸Ì´¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¡¡¡ô¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡¡¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡¡ô³ëÀ¾µªÌÀ¡¡¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¡¡ô°ÂÆ£ÈþÉ±¡¡¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÀ¤³¦½÷²¦¡¦°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢³ëÀ¾µªÌÀ¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¸å¡¢ÈþÉ±¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥É¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¼¤¤¡ª¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶³Ú²°¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥Ü¡¼¥É¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¤É¤¦¤ä¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï»È¤¦¶ÚÆù¤¬¿¿µÕ¤é¤·¤¯¡¢Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥®¥Ö¡ª¡Ù¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×Àë¸À¾Ð¡¡¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢ÈþÉ±¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢»ä¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¬¥Á¥ó¥³Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡©¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÂ¿¿ô¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£