¡Ú¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¡ÀÜ¿¨¤Î¥¹¥ê¥ë¤â¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥ß¥é¥Î2·î16Æü¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÈ¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÌµ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÀÜ¿¨¤Ï¤¤¤ï¤Ð¤³¤Î¶¥µ»¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»î¹ç·ë²Ì¤ËÂç¤¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥ó¤ò³ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¥ì¡¼¥ó¤òÁè¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢¥³¡¼¥¹¤Ï1¼þ¤ï¤º¤«111.12¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢1¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤ÄÌ¾ï4¡Á7¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¤ä¡¢·ã¤·¤¤½ç°ÌÁè¤¤¤Î¸÷·Ê¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Áè¤¤¤¬·ã¤·¤¤Ê¬¡¢ÀÜ¿¨¤äÅ¾ÅÝ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÈ½Äê¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Â¾Áª¼ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÇÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµßºÑÁ¼ÃÖ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÁª¼ê¤¬ÀÜ¿¨¤µ¤ì¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤«¤ÄÀÜ¿¨¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤½¤Î»þ¾å°Ì2°Ì°ÊÆâ¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÀÜ¿¨¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤½¤Î»þ3°Ì°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨È¿Â§¤Ë¤è¤êÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯º®¹ç¥ê¥ì¡¼½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬ÊÆ¹ñÁª¼ê¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£ÀÜ¿¨»þ¤Ë´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ3ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¾å°Ì2°Ì°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤¦µßºÑ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤º¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ÏÂà¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÜ¿¨¤¬·è¾¡¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÜ¿¨¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÏÉÔ±¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÇ¤âÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Åßµ¨¸ÞÎØ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ð¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥¹¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁ´°÷Å¾ÅÝ¤·¡¢ºÇ¸åÈø¤Ë¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ð¥ê¡¼¤¬Î¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²¦½Õ±í¡Ë