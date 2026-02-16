ÊÆ ¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Í¶²ýÈÈ¤ËÁÊ¤¨¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÊì¿Æ¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÅö¶É¤¬ÁÜºº¤¹¤ëÃæ¡¢È¯À¸¤«¤é2½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼ËÜ¿Í¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ÀË¾¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµï¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£·è¤·¤ÆÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÂ»Ò¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë·è¤·¤ÆÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡NBC¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤ÏÀè·î31Æü¤òºÇ¸å¤Ë¼«Âð¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢FBI¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÎÉ¿´¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Êì¿Æ¤òÌµ»ö¤Ëµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡FBI¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊó¾©¶â¤ò10Ëü¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë