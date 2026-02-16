60¼þÇ¯¤Î¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤È30¼þÇ¯¤Î¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡¡¼ÂÍÑÅª¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡ÆüÀ¶¥·¥¹¥³¤Ï¡¢¡Ø¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡ß¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¡Á ¥µ¥Ö¥ì¤Ç¤Ò¤È¤ä¤¹¤ß ¡Á¡Ù¤ò3·î2Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ö¥ì¡ß¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥»¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤Ï¡¢1965Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÀ½Ë¡¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È¯ÇäÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¡È¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ã¡¢¤¢¤¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡¡º£²ó¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡È¥µ¥Ö¥ì¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À320 (¥µ¥Ö¥ì) ¿Í¤Ë¡¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ò¤È¤ä¤¹¤ß¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¤½¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
