¡ÈÂç³Ø¶µ¼ø¡É¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×·»¤Î»à¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÙ¶¯¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯¤ÇÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡Ê61¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£40Âå¤ÇÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤Ï45ºÐ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¤ÎÄÌ¿®À©¤Ø¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤È¤«Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍ½ËÉ¤ÎÂçÀÚ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍ½ËÉ°å³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡×¡£
¡¡3Ç¯»þ¤Î¥¼¥ß¤Ç¤âÍ½ËÉ°å³Ø¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶µ¼ø¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î4·î¤«¤é¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë¡£¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Ë¥ó¥°³Ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¼ø¿Ø¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤òÄ´Î§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¹¥¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ï¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÞ»à¤·¤¿·»¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ´ë²èÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
¡¡¡Ö60¿Í¤°¤é¤¤½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯¤°¤é¤¤¤ÇÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤Æ¡£ÃÏ¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤ë»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼ã¤¤»ÒÃ£¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£