¹â»ÔÁíÍý¤¬¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¥ï¥±¤È¤Ï ¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤È½é²ñÏÃ
¡¡µÞ¤ËÃý¤ê½Ð¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¹â»ÔÁíÍý¤¬¤Î¤±¤¾¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÍÁ³ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Î¤±¤¾¤ë¹â»ÔÁíÍý¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡§¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤À¤è¡ª¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤è¡ª¡×
¹â»ÔÁíÍý¡§¡Ö¤¢¡¼¡¢¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡¢Ãý¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¤¨¡×
¡¡¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡×¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¡§¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¤¤ç¤¦¤Î»ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¡©¡×
¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡§¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤è¡ª¡×
¹â»ÔÁíÍý¡§¡Ö¤ó¡Á¡¢¤Ê¤ó¤«¥è¥¤¥·¥ç¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤ÏµîÇ¯10·î¡¢Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Î½ªÎ»¤Ç¡Ö¤ß¤ã¤¯¤ß¤ã¤¯¡×¤¬´±Å¡¤«¤éµî¤ë¤Î¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤«¤é¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢½ÐÅ¡¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤¬ºÇ½é¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë