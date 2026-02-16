7²ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥4·î7ÆüºÆ³«¡¡¹Ã»Ò±àÌ¾Êª¡¢ÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¼°
¡¡ºå¿À¤Ï16Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼çºÅ»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼·²óÎ¢¹¶·âÁ°¤Î±é½Ð¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡×¤ò4·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ã»Ò±àÌ¾Êª¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä°Õ¸«½¸Ìó¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤«¤é¤ÎºÆ³«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈôË÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤ëµåÃÄ»ØÄê¤ÎÉ÷Á¥¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢²áµî¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤äÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×°Ê³°¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÉ÷Á¥¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¡£µå¾ìÆâ¤ËÀìÍÑ¤Î²ó¼ýÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏÉ÷Á¥2ËÜ¤ÈÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬700±ß¡¢É÷Á¥4ËÜ¤Î¤ß¤¬400±ß¡£