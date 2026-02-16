Ãæ¹ñ¡¢³ËÃÆÆ¬¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò³ÈÄ¥¤«¡¡ÊÆ»æÊóÆ»¡¢±ÒÀ±²èÁüÊ¬ÀÏ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÌÊÍÛ»Ô°´ß®¤Î»³Ãæ¤Ë¡¢¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¤òÍÑ¤¤¤¿³ËÃÆÆ¬¤ÎÈëÌ©À½Â¤»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯³ÈÄ¥¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È±ÒÀ±²èÁü¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò´ð¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡²èÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ï¡¢»ÜÀß¤¬³ËÃÆÆ¬¤ÎÃæ¿õÉôÊ¬¡Ö¥Ô¥Ã¥È¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î¹½Â¤¤¬ÊÆÀ¾Éô¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤Î¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥ÈÀ½Â¤»ÜÀß¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢¹âÀÇ½ÇúÌô¤Î¼Â¸³¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹è¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤ÏÌó60Ç¯Á°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£¶ÛÄ¥¤¬´ËÏÂ¤·¤¿»þÂå¤Ë¤ÏÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Ë»ÜÀß¤¬ÊÄº¿¡¢½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤«¤é·úÀß¤ä²þ½¤¤¬µÞÂ®¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£