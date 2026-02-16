¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ ·ÙÊó´ð½àÄ¶¤¨ 5½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã
¡¡µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î1¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡Ö43.34¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¡¢Áý²Ã¤Ï5½µÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶5½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã ·ÙÊó´ð½àÄ¶¤¨
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö43.34¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ÙÊó´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö30¡×¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿Á°¤Î½µ¤Î¡Ö30.03¿Í¡×¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áý²Ã¤Ï5½µÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¼¯»ùÅç¤Î¡Ö74.82¿Í¡×¡¢¼¡¤¤¤ÇÂçÊ¬¤Î¡Ö69.67¿Í¡×¡¢ÀéÍÕ¤Î¡Ö62.69¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ï¡Ö39.39¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë