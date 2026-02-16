¸ø¼è°Ñ¡¡²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤ÇÆü»º·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´«¹ð¤ÎÊý¿Ë
¼Ö¤ÎÀ°È÷¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¶È¼Ô¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¼Ö¤Ê¤É¤òÌµ½þ¤Ç±¿ÈÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö·Ï¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤Ç´«¹ð¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆü»ºÅìµþÈÎÇä¡×¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æü»ºÅìµþÈÎÇä¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â2024Ç¯¤Î²Æ°Ê¹ß¡¢20°Ê¾å¤ÎÀ°È÷¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢À°È÷¤¹¤ë¼Ö¤äÉôÉÊ¤òÌµ½þ¤Ç±¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìµ½þ¤Ç±¿¤Ð¤»¤¿¼Ö¤Ï2000Âæ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¢¤Ç¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¶È¼Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¶á¤¯²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤ÇÆü»ºÅìµþÈÎÇä¤ËÂÐ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¡¢±¿ÈÂÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á´«¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Æü»ºÅìµþÈÎÇä¤Ï¡ÖÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´ººÃæ¤Ç¤¢¤ê¸½»þÅÀ¤Ç³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£