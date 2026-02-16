¥³¥áÉÊ¼ÁÄã²¼¡¢¹¿¿åÈï³²Áý¡¡´Ä¶¾Ê¤Îµ¤¸õÊÑÆ°±Æ¶ÁÉ¾²Á
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï16Æü¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¹ñÆâ¤ÎÀ¸³è¤ä»º¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡Öµ¤¸õÊÑÆ°±Æ¶ÁÉ¾²ÁÊó¹ð½ñ¡×¤òÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£7Ê¬Ìî80¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¥á¤ÎÉÊ¼ÁÄã²¼¤ä¹¿¿åÈï³²¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É54¹àÌÜ¡Ê68¡ó¡Ë¤ÇÂÐºö¤Î¶ÛµÞÀ¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¡£ºÇ¿·ÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê²þÄê¡£Êó¹ð½ñ¤ò´ð¤Ë¡¢±Æ¶Á·Ú¸ººö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¹ñ¤Î¡Öµ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þ·×²è¡×¤Î²þÄê¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ä¼«Á³ºÒ³²¤òÃæ¿´¤Ë52¹àÌÜ¡Ê65¡ó¡Ë¤Ç½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤éº£À¤µªËö¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬3¡Á4ÅÙ¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï72¹àÌÜ¡Ê90¡ó¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÍ¥ÀèÅªÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¡¦ÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤ä¡¢¹¿¿å¤ÎÈ¯À¸ÃÏÅÀ¿ô¤ä¹ß¿åÎÌÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¤òµó¤²¤¿¡£