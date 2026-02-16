¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢11Ç¯¤Ö¤ê6ºîÌÜ¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¡¥¢¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¡¢J.I.D.¤é¥²¥¹¥È»²²Ã
¡¡¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTo Whom This May Concern¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»6ºîÌÜ¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥¸¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¶ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÄó¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÄêµÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¤«¤Ê¥¸¥ã¥º¤Î¼Á´¶¡¢¶Á¤ÅÏ¤ë¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ëßê¤á¤¯¥é¥Ã¥×¤Î¥ê¥º¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸ÝÆ°¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ë¤Ï¼«¤é¤ò°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤¯ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿§ºÌ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¹¥Ýー¥¯¥ó¥ïー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤â·Ú¡¹¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥Þ¥¹¡¦¥ー¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖRight Here, Right Now¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥¦¥¹¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿DJ¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥¸¥ë¤¬º²¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ²Î¤¦¥·¥ó¥¬ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖPressha¡×¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿²òÊü¥¢¥ó¥»¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢R¡õB¥é¥¸¥ª¥Á¥ãー¥È¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤ÎÄÌÀâ¡¢ÃÏ°Ì¶¥Áè¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´üÂÔ¤ä½Å°µ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£ºî¤Ë¤Ï¥¢¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¡¢J.I.D.¡¢¥Æ¥£¥¨¥é¡¦¥ï¥Ã¥¯¡¢¥È¥¥ー¡¦¥·¥çー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢ÃøÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥ó¡¢¥ª¥ó¥Þ¥¹¡¦¥ー¥¹¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥¥ã¥ó¥Ñー¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢¥·ー¥¸¡¦¥â¥ó¥È¥é¥·¥Æ¥£¡¢¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¡¦¥·¥çー¥Æ¥£¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥µ¥à¡¢DW¥é¥¤¥È¡¢VT¥È¥é¥ó¤é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
