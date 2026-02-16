°äÂÎ¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î82ºÐÃËÀ¡¡Äà¤ê¿Í¤¬º½ÉÍ¤ÇÈ¯¸«¡¡¤¤¤Þ¤À1¿Í¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¤»¤¿¤ÊµùÁ¥ÁøÆñ
£²·î£±£´Æü¤ËËÌ³¤Æ»¤»¤¿¤ÊÄ®¤Î³¤´ß¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¡¢£±·îËö¤ËÁøÆñ¤·¤¿µùÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±£´Æü¸áÁ°£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢¤»¤¿¤ÊÄ®ËÌÛØ»³¶è³õÌî¤Îº½ÉÍ¤Ç¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬º½ÉÍ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÂÎ¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù»Õ¤Îß·Ã«¾¡Íø¤µ¤ó£¸£²ºÐ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ß·Ã«¤µ¤ó¤Ï£±·î£²£¹Æü¡¢¤»¤¿¤ÊÄ®¤Î±Çñµù¹Á¤«¤éµùÁ¥¡ÖÂèÆó½½È¬È¬½Å´Ý¡×¤Ç½Ð¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜº÷¤Ç¤Ï¡¢¾èÁÈ°÷£´¿Í¤Î¤¦¤Á¤¹¤Ç¤Ë£²¿Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ß·Ã«¤µ¤ó¤Î·»¡¦¹î¹¨¤µ¤ó£¸£µºÐ¤Ï¤¤¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤È³¤ÊÝ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£