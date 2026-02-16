¡Úµð¿Í¡Û£Í£Á£Ø£±£µ£²¥¥í¤â¡Öº£Ç¯¤ÏÍÞ¤¨¤á¡×Á°³ÚÅ·¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¥¥ì¥¥ìÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°³ÚÅ·¡á¤¬£±£¶Æü¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×£³ÆüÌÜ¤Ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç½éÅÐÈÄ¡££²¥»¥Ã¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÇ¼Ô£·¿Í¤ÈÂÐ·è¤·£³Ã¥»°¿¶¤Ç°ÂÂÇÀ£°¡£ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡¢Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ïº£Ç¯ÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµåÃÄ·×Â¬¤ÇºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢ºÇ½é¤Ï´ßÅÄ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀô¸ý¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀÐÄÍ¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¶õ¿¶¤ê¡¢¹Ó´¬¤ò¸«Æ¨¤·¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡£²²óÌÜ¤Ï¹ÃÈå¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥ë¡¼¥¡¼³§Àî¡ÊÃæÂç¡Ë¤òÆóÄ¾¡¢´ßÅÄ¤Ë¤Ï»Íµå¡¢¥ë¡¼¥¡¼ÃÎÇ°¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï³ÚÅ·¤Ç³«Ëë£µÏ¢¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜÌîµå¤Ë½ç±þ¡£°ìÊý¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤òÊ£¿ô·Ð¸³¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖµîÇ¯¤Ï¹øÄË¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹ø²ó¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏÌÌ¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤¬ÏÓ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¸õÊä¡Ê¡ù¤Ï¿·²ÃÆþ¡Ë
¡ã£±·³¡ä
¡Ú±¦¡Û»³ºê¡¢¡ù¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¡ùÂ§ËÜ¡¢¡ù¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¡ù¥Þ¥¿¡¢¸Í¶¿¡¢ÅÄÃæ¾¡¢ÀÖÀ±¡¢À¾´Ü
¡Úº¸¡Û¡ùÃÝ´Ý¡¢¡ù»³¾ë¡¢¿¹ÅÄ¡¢²£Àî¡¢ÀÐÀî
¡ã¥Õ¥¡¡¼¥à¡ä
¡Ú±¦¡ÛÀô¡¢ËÙÅÄ¡¢¡ùÈÄÅì¡¢¾¾°æñ¥
¡Úº¸¡Û°æ¾å¡¢ËôÌÚ¡¢»³ÅÄ¡¢ÂåÌÚ