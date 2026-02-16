¡Ö¤½¤ì¤Ï½Å¾É¤À¡×¡¡»Ò°é¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëº£ÀôÍ¤Í£¤Î¹ðÇò¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡£¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ÀôÍ¤Í£¡£¤½¤Î¹ðÇò¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï½Å¾É¤À¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûº£ÀôÍ¤Í£¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò°é¤Æ¤Î³ëÆ£
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù#3¤Ç¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È´ë²è¡ÖÌ©Ãå! ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î¥Þ¥Þ¡×¤òÇÛ¿®¡£6,000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¸½ºß¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤È±Ä¶È¿¦¤Î¡ÈÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
Ì©ÃåVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Ëº£ÀôÍ¤Í£¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÊ¿Àî¤Î»Ñ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò°é¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÃí°Õ¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¥ï¡¼!¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿º£Àô¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°¦¾ðÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤Ê? ¤ÈÇº¤à¡×¡Ö100%¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ì¤Ï½Å¾É¤À!¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ìËë¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê÷´ß¤«¤é¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£Àô¤Ï¡ÖÈ¿¹³´ü¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤Î¤â¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï²ÈÂ²¤ÎÄË¤ß¤È¤«Èá¤·¤ß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÄË¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÆÅª¤Ë¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëº£Àô¤ËÂÐ¤·¡¢Ê÷´ß¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬È¿¹³´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡Ø¥Þ¥Þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º£Àô¤Ï¡Ö²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¡Ø¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ!¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Þ¥ÞÁü¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ä»Ò°é¤Æ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ËÇ÷¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ Í¼±¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿ºÇ¿·¤Î¤ª¼õ¸³»ö¾ð¤Î¿¼·¡¤ê¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎø¤ò¤·¤¿¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÎø°¦´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸½Âå¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ³²ò¤¯¡£
