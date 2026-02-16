PowerToys¡¢Windows¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥É¥Ã¥°¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
MicrosoftÀìÌç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖWindows Latest¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖWindows 11 is testing an optional Dock that sits on the top of the screen with music playback control, CPU, GPU, RAM stats, and more¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PowerToys¤ËWindows¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥É¥Ã¥°¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥É¥Ã¥°¤Ï¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³°´Ñ¤òÍÊ¤·¡¢CPU¡¢¥á¥â¥ê¡¢GPU¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¾ÃÈñÎÌ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ª¤è¤Ó²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢²»³ÚºÆÀ¸¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¥Ñ¥Í¥ë¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½
PowerToys¤Ï¡¢Microsoft¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWindows¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£½¸¤À¡£Æü¾ïÅª¤ÊÁàºî¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÂ¿¿ôÄó¶¡¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤³¤ÎPowerToys¤Ë¡¢¡ÖCommand Palette Dock¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥Ã¥°¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÄÉ²Ã¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥Þ¥ó¥É¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Windows 10¤Î¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²èÌÌ¤Î¾å²¼º¸±¦¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¾åÉô¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖCommand Palette Dock¡×¤Î³°´Ñ¡¡°úÍÑ¡§GitHub¤ÎÄó°ÆÅê¹Æ
¥É¥Ã¥°¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¿¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò³«¤«¤º¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥½¡¼¥¹¤Î´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥Ã¥°¤ÏÉ½¼¨ÎÎ°è¤òº¸´ó¤»¡¢Ãæ±û¡¢±¦´ó¤»¤Þ¤¿¤Ï¾å´ó¤»¡¢Ãæ±û¡¢²¼´ó¤»¤Î3¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¡£¥É¥Ã¥°¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÎÎ°è¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º¸Â¦¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¾ì¹ç¤Î³°´Ñ¡¡°úÍÑ¡§GitHub¤ÎÄó°ÆÅê¹Æ
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³°´ÑÄ´À°µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢³Ñ¤Î´Ý¤¤¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°É½¼¨¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥µ¡Ç½³«È¯¼Ô¤Ï¡¢ICommandProvider3::GetDockBands()´Ø¿ô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥Ã¥°ÍÑ¤ÎÆÈ¼«¤Î¥Ü¥¿¥ó¥»¥Ã¥È¤òºîÀ®²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÁ´ÂÎÅª¤Ë¹¥É¾²Á¡¢¥Æ¥¹¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬É¬Í×
Command Palette Dock¤Ï¿·¤·¤¤³ÈÄ¥µ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó°ÆÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£Äó°Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖProposal: Command Palette Dock · Issue #45201 · microsoft/PowerToys¡×¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËWindows¤Î¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥°ÕÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·µ¡Ç½¤ò»î¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡¢¼Â¹Ôºî¶È¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³«È¯·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Îºî¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¿·µ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
