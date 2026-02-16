3»ù¤ÎÊì¡¦Àîºê´õ¡ÖÇúÌÓÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×È±¤¬¿¤Ó¤¿¼¡½÷¤Î»ÑÈäÏª¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¤¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬¡¢2·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤ÎÈ±¤¬¿¤Ó¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û38ºÐ¸µAKB¡ÖÌÓÎÌ¤¹¤´¤¤¡×¡ÈÇúÌÓ¡É0ºÐ¼¡½÷¤Î»Ñ
Àîºê¤Ï¡ÖÇúÌÓÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«¥°¡¼¤À¤± È±¤¬¤¹¤´¤¤¿¤Ó¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡½÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÉÛ³¨ËÜ¤ò¼ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯Èù¾Ð¤à¼¡½÷¤ÎÈ±¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿¤Ó¡¢¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¤¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÌÓÎÌ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àîºê¤Ï¡¢2013Ç¯2·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥¢¥ì¥¯¡É¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È·ëº§¡£2017Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2020Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2025Ç¯6·î¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Àîºê´õ¡¢¼¡½÷¤ÎÈ±¤¬¿¤Ó¤¿»ÑÈäÏª
¢¡Àîºê´õ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
