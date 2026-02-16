IVE¡¦¥¬¥¦¥ë¡õ¥ê¥º¡¢¡ÈÌµÅ¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÉßÚÎö¡ª¿·AL¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¾å¾º
IVE¤Î¥¬¥¦¥ë¤È¥ê¥º¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï2·î15Æü¡¢IVE¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤Î¡ÖTHE NARCISSISTIC GURLS CAMPAIGN¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¥¬¥¦¥ë¤È¥ê¥º¤Î±ÇÁü¤¬¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó¡Ä¡×¥ê¥º¡¢¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç2¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»ëÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¬¥¦¥ë¤Ï¡¢¡ÖTraining¡§Face Control 101¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÈÈù¾Ð¤ß¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¡ÖThis is my customer service face¡Ê¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¤Î´é¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤Î¼«¿®¤òÆ²¡¹¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
³¨Ê¸»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¼þ°Ï¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤Ë¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤´ãº¹¤·¤òÊÝ¤Á¡¢¼«¸Ê³Î¿®¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥ê¥º¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¡È¥Û¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡É¤Î²¦Æ»¤òÂÎ¸½¡£
¡ÖTraining¡§Hot Girl Poses 101¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹¤ËË×Æ¬¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öare you free today?¡Êº£Æü¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Öno im expensive everyday¡Ê¤¤¤¤¤¨¡¢»ä¤ÏËèÆü¹â¤¤¤Î¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»Ñ¤Ç·Ú²÷¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¼«¤é¤Î¼«½öÅÁ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â¥ê¥º¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ØBLACKHOLE¡Ù¤ÇÆÏ¤±¤ë¼çÂÎÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¥¬¥¦¥ë¤È¥ê¥º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥¦¥ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤äÇ¯Ëö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ø♥beats¡Ù¤ä¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ØTKO¡Ù¤Î¿¶ÉÕÀ©ºî¤Ë»²²Ã¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤¤¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥ê¥º¤ÏÆÈ¼«¤Î²ÎÀ¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢OST¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢Ç¯Ëö²ÎÍØº×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
IVE¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡È¼«¸Ê°¦¡É¤ä¡È¼«¸Ê³Î¿®¡É¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢º£ºî¤Ç¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¡£¡Ö»ä¡×¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤Ø¤È»ëÀþ¤ò¹¤²¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÍµ¡Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBLACKHOLE¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
2·î9Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØBANG BANG¡Ù¤¬¹ñÆâ³°¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢IVE¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBLACKHOLE¡Ù¤Ï¡¢2·î23Æü18»þ¤Ë³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¬¥¦¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ë¡£Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¡Ö¿ÎÀîÀÄ¾¯Ç¯¥À¥ó¥¹Âç²ñ¡×Í½Áª¤ÇSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤â¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢STARSHIP¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Îý½¬À¸´ü´Ö¤Ï4Ç¯È¾¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÄ¹¤¤¡£
¡þ¥ê¥º ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØELEVEN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØLOVE DIVE¡Ù¡ØAfter LIKE¡Ù¤¬3Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥æ¥¸¥ó¤È¶¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤¬¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£