JRÅì³¤Æ»Àþ¤Ï16Æü¸á¸å3»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é¡¢´ôÉì¸©¤ÎÀ¾´ôÉì±Ø¤ÈÂç³À±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±èÀþ¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢·¸°÷¤¬¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ôÉì¸©¿ðÊæ»ÔÆâ¤Ç¸Ï¤ìÁð¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£