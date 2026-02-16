¡ÚÆÃ½¸¡Û²¬»³¸©¤ÎÁ´¹â¹»¤¬¶¦³Ø²½¤Ø¡¡¾¯»Ò²½¤ÇÀ¸ÅÌ¿ô³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¡¡ÃË½÷ÈæÎ¨¤Ë²ÝÂê¤â
¶¦³Ø²½¤òÈ¯É½¤·¤¿À¶¿´Ãæ³Ø¹»¡¦À¶¿´½÷»Ò¹â¹»¡¡ÁÒÉß»ÔÆó»Ò
¡¡²¬»³¸©¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò¹»¡ÖÀ¶¿´Ãæ³Ø¹»¡¦À¶¿´½÷»Ò¹â¹»¡×¤È¡¢Í£°ì¤ÎÃË»Ò¹»¡Ö´ØÀ¾¹â¹»¡×¤¬¤È¤â¤Ë2027Ç¯4·î¤«¤é¤Î¶¦³Ø²½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¹â¹»¤¬¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Èº£¸å¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤ÇÀ¸ÅÌ¿ô¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë
¡¡ÁÒÉß»Ô¤ÎÀ¶¿´Ãæ³Ø¹»¡¦À¶¿´½÷»Ò¹â¹»¡£1886Ç¯¤Ë²¬»³½÷³Ø¹»¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¹»¤Ç¤¹¡£¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2027Ç¯4·î¤«¤é¡£º£¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¤¬3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¹»1Ç¯À¸¤Ï―¡Ë
¡Ö½÷»Ò¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õ´Ö¤ÎÀ¶¿´¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÈá¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉô³èÆ°¤Ë¤âÃË¤Î»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È³Ø¹»¤¬³èµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â³èµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é·ë¶ÉÃË»Ò¤È¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¦³Ø²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾¯»Ò²½¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿´Ãæ³Ø¹»¡¦À¶¿´½÷»Ò¹â¹»¡¿¾¾Âô¹îÉ§ ¹»Ä¹¡Ë
¡Ö¹â¹»¤Ï1998Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ï2000Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇµÞ·ã¤ËÁ´ÂÎ¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤éÄê°÷¤ò¾å²ó¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸ÅÌ¿ô¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²¬»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¿ô¤Ï1989Ç¯3·î¤Î3Ëü2514¿Í¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ï1Ëü6746¿Í¤Ç¥Ôー¥¯¤ÎÈ¾¿ô¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø¹»Â¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³ー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤äÀ©Éþ¤Îºþ¿·¤Ê¤É¤ÇÀ¸ÅÌ¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÅª¤ÊÁý²Ã¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¶¿´Ãæ³Ø¹»¡¦À¶¿´½÷»Ò¹â¹»¡¿¾¾Âô¹îÉ§ ¹»Ä¹¡Ë
¡Ö¡ÊQ.²¬»³¸©¤«¤é½÷»Ò¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©¡ËÃË»Ò¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¼õ¤±»®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×
¶¦³Ø²½¤Ç¡ÖÃË½÷¶¨Æ¯¡×¤Ø
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶¦³Ø²½¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿´Ãæ³Ø¹»¡¦À¶¿´½÷»Ò¹â¹»¡¿¾¾Âô¹îÉ§ ¹»Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃËÀ¡¦½÷À¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÆÃ¿§¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶¨Æ¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯2027Ç¯4·î¤Ë¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤ë²¬»³»Ô¤Î´ØÀ¾¹â¹»¤â¡ÖÃË½÷¶¨Æ¯¤Ê¤É¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç¤â¶¦³Ø²½¤¬¿Ê¤à
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡Ö³Ø¹»´ðËÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷»Ò¤Î¤ß¤¬ÄÌ¤¦»äÎ©¹â¹»¤ÈÃË»Ò¤Î¤ß¤¬ÄÌ¤¦»äÎ©¹â¹»¤Î¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2000Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ½÷»Ò¤Î¤ß¤Ï410¹»¤«¤é231¹»¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Î¤ß¤Ï177¹»¤«¤é78¹»¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ278¹»¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËºßÀÒ¤¹¤ë»äÎ©¹â¹»¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï725¹»¤Ç¤·¤¿¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Ï999¹»¡£274¹»¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£ÃË»Ò¹»¤ä½÷»Ò¹»¤Î¶¦³Ø²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»³ÍÛ³Ø±à¡¡¶¦³Ø²½¤Ë¼ê±þ¤¨¤â¡ÖÃË½÷Èæ¤Ë²ÝÂê¡×
¡¡²¬»³»Ô¤Î»³ÍÛ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Ï¤«¤Ä¤Æ½÷»Ò¹»¤Ç¤·¤¿¤¬2020Ç¯¤Ë¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¡¿Ë²¬½¨ÌÀ ¹»Ä¹¡Ë
¡ÖÄê°÷¤ò½¼Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿·èÃÇ¤Ç¶¦³Ø²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ØÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤¬Äê°÷¤Î200¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄê°÷¤òÄ¶¤¨¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÄê°÷¤ò50¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ250¿Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï―¡Ë
¡Ö¼ø¶È¤È¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷»Ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃË»Ò¤Î°Õ¸«¤È¤«¤âÊ¹¤±¤ë¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊ¸²½º×¤È¤«ÂÎ°éº×¤È¤«¤¬ÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï―¡Ë
¡Ö¶¦³Ø¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË½÷¤Ç´Ø¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«Îø°¦¤È¤«¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¡¿Ë²¬½¨ÌÀ ¹»Ä¹¡Ë
¡Ö¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷»Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸ÅÌ¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¸ü¤ß¤È¤«¹¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¶¦³Ø²½¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢ÃË½÷¤ÎÈæÎ¨¤¬²ÝÂê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢4³ä¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¡¿Ë²¬½¨ÌÀ ¹»Ä¹¡Ë
¡ÖÃË½÷Èæ¤¬°ã¤¦¤È¥¯¥é¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤ËÂÎ°é¤Î±¿±Ä¤Ê¤ó¤«¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²ÝÂê¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÂ¾¤Î¼ø¶È¤Ç¤â¡ËÃË»Ò¤Î¥°¥ëー¥×¡¢½÷»Ò¤Î¥°¥ëー¥×¡Ê¤Î¿Í¿ô¡Ë¤¬¶á¤±¤ì¤Ð¸úÎ¨Åª¤Ê²ÊÌÜÊÔÀ®¡¢¹ÖºÂ¤Î³«Àß¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀìÌç²È¡Ö¶¦³Ø¤Ç¤â¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃË½÷ÊÌ¤Ë¡×
¡¡²¬»³»Ô½Ð¿È¤Ç¶µ°é¤È¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¾Ü¤·¤¤¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¸½Âå¶µ°é¸¦µæ½ê¤ÎÍ§ÌîÀ¶Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¦³Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃË½÷ÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¸½Âå¶µ°é¸¦µæ½ê¡¿Í§ÌîÀ¶Ê¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÃË½÷¤Ç¡Ë¶½Ì£¤Î»ý¤ÁÊý¤¬°ã¤¦¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ø¤ÓÊý¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¼ø¶È¤Ï¡ÊÃË½÷¡ËÊÌ¤Ç³Ø¹»¹Ô»ö¤È¤«¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾¯»Ò²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÊÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÍý²ò¡£¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
