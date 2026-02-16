¥»¥¬¸µ¼ÒÄ¹¡¦º´Æ£½¨¼ù¤µ¤ó»àµî 75ºÐ¡¡¡Ø¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Ê¤ÉÀ¸¤ß½Ð¤¹
²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£½¨¼ù¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢¥»¥¬¤Î¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£75ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¥»¥¬¤Ï¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö2001Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¥»¥¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿º´Æ£½¨¼ù¤µ¤ó¤¬ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÍÑ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥Èµ¡´ï¤Î³«È¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢SG-1000¡¢SC-3000¤«¤é¡¢¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³×¿·Åª¤Ê²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤òÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥»¥¬¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤«¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ìÆ±¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¬¹ÊóÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï2·î13Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¥²¡¼¥à¥Ñ¥½¥³¥ó¡É¡ØSC-3000¡Ù¤â¡¡²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡À½ºî¤Ë·È¤ï¤ë
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1950Ç¯11·î5ÆüËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔÎ©Ã»´üÂç³Ø¤ÇÅÅ»Ò¹©³Ø¤òÀì¹¶¸å¡¢1971Ç¯¤Ë¡Ø¥»¥¬¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥¼¥¹¡Ù¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì´Ó¤·¤Æ¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÍÑ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥Èµ¡´ï¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1983Ç¯¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ»ö¶È¿Ê½Ð»þ¤Ë¤Ï³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¤êÀìÍÑ¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÁÞ¤»¤Ð¥²¡¼¥à¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È¥²¡¼¥à¥Ñ¥½¥³¥ó¡É¡ØSC-3000¡Ù¤òÀß·×¡£°Ê¹ß¡¢¥»¥¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥·¥å¡¼¥ÞÅý³çËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2001Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£