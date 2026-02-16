¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò³«ºÅ¡¡¸òÎ®¥¥Ã¥«¥±¤ÏWBC¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È1µå¡É¡¡²®Ìîµ®»Ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤â¥Á¥§¥³
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï16Æü¡¢2·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¡ÖGLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï2023Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿Ìîµå¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¡¦¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º-¥Á¥§¥³ ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î»àµå¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥í¥Ã¥Æ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥³Àï¤Ç¥¨¥¹¥«¥éÁª¼ê¤Ë162¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ª¤ï¤Ó¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤òÂçÎÌ¤Ë»ý¤Ã¤ÆË¬Ìä¡£¥¨¥¹¥«¥éÁª¼ê¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¡¢¤³¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ô¥§¥ë¡¦¥Ï¥Ç¥£¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥§¥³ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿Æ°¦¤Ê¤ëÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÎé¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤¬¥Á¥§¥³Ìîµå³¦¤È¤Î´Ö¤Ë·ü¤±¶¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ò¾·¤¤¤Æ»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ËÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ»ØÆ³ÊýË¡¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ç¥£¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²áµî3Ç¯´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¾å¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅÔ¾ë¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È3»î¹ç¤ÎÂÐÀï¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤ÎÌîµå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÌîµå¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥§¥³Ìîµå¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°¥í¥Ã¥Æ¤Î²®Ìîµ®»ÊÁª¼ê¤â¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥í¥Ã¥Æ¤È¥Á¥§¥³¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£