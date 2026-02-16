¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡¡¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ä·×»»ÊýË¡¤ò²òÀâ
1.¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤òÁêÂ³¤·¤¿¤é¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤«¤«¤ë¡©
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¿Æ¤ÎÁêÂ³ºâ»º¡ÊÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤Î¹ç·×³Û¡Ë¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÈÇ¼ÉÕ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò·×»»¤·¡¢¼¡¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÀÇ²Á³Ê¤Î¹ç·×³Û¤Î½Ð¤·Êý¤ò¼¨¤¹¿Þ²ò¡£²ÝÀÇ²Á³Ê¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤ò°ú¤¡¢Â£Í¿¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤òÂ¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï¡Ö3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Éã¡¦Êì¡¦Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤Î4¿Í²ÈÂ²¤ÇÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÏÊì¡¦Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï4800Ëü±ß¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß3¿Í¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯ÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºâ»º¤òÀö¤¤½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ»º¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¡ÊÍÂÃù¶â¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¡Ê¥íー¥ó¤äÌ¤Ê§¤Î°åÎÅÈñ¡¦ÀÇ¶â¤Ê¤É¡Ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¡Û
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë
¥¢¥Ñー¥È¤Ê¤É¤ÎÄÂÂßÉÔÆ°»º
ÍÂÃù¶â
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ô
½ñ²è¹üÆ¡ÉÊ
µ®¶âÂ°
»àË´ÊÝ¸±¶â¡¡¤Ê¤É
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¡Û
¼Ö¥íー¥ó¤Ê¤É¤Î¼ÚÆþ¶â
Ì¤Ê§¤Î°åÎÅÈñ¡¦ÀÇ¶â
Áòµ·ÈñÍÑ¡¡¤Ê¤É
ÁêÂ³ºâ»º¤òÀö¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ºâ»º¤´¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»ÊýË¡¤ÇÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ò·×»»¤·¡¢¹ç·×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ËÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤ÇÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤òÂ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤ò°ú¤¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ýºâ»º¤òÂ¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤Î¹ç·×³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÈÇ¼ÉÕ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡©¡Ú²þÀµÆâÍÆ¤ò¿Þ²ò¡ÛÇ¯110Ëü±ßÈó²ÝÀÇ¡¡2500Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤
2.¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ÎÄ´¤ÙÊý
ÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ë¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ËÁêÂ³ºâ»º¤Î3³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë¹â³Û¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¾²Á¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢²È¤òÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ËÊ¬¤±¤ÆÊÌ¡¹¤ËÉ¾²Á¤·¡¢·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
2-1. ÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¡ÃÏ©Àþ²ÁÊý¼°¡¦ÇÜÎ¨Êý¼°¡¦ÂðÃÏÈæ½àÊý¼°
ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤Ï¡¢Ï©Àþ²ÁÊý¼°¡¦ÇÜÎ¨Êý¼°¡¦ÂðÃÏÈæ½àÊý¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂðÃÏ¡¢ÅÄ¡¢Èª¡¢»³ÎÓ¤Ê¤É¤ÎÃÏÌÜ¤´¤È¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÄÌ¾ïÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Ï©Àþ²Á¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤éÏ©Àþ²ÁÊý¼°¡¢Ï©Àþ²Á¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ê¤éÇÜÎ¨Êý¼°¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£ÂðÃÏÈæ½àÊý¼°¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏÇÀÃÏ¤ä»³ÎÓ¤Ê¤É¤Î·×»»¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï©Àþ²ÁÊý¼°¤Ï¡¢Ï©Àþ²Á¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÅÚÃÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤Î½êºß¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ²Á¡ÊÏ©Àþ¡ÒÆ»Ï©¡Ó¤ËÌÌ¤¹¤ëÉ¸½àÅª¤ÊÂðÃÏ¤Î1㎡Åö¤¿¤ê¤Î²Á³Û¡¦Àé±ßÃ±°Ì¤ÇÉ½¼¨¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ëÉ¾²ÁÊýË¡¤Ç¡¢Ï©Àþ²Á¤Ë±ü¹Ô²Á³ÊÊäÀµÎ¨¤Ê¤É¤ÎÄ´À°Î¨¤ÈÅÚÃÏ¤ÎÌÌÀÑ¤ò³Ý¤±¤Æµá¤á¤Þ¤¹¡£
Ï©Àþ²Á¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï©Àþ²Á¤ÏËèÇ¯7·î1Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Àé±ßÃ±°Ì¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÁêÂ³¤Î¾ì¹ç¡¢2026Ç¯Ê¬¤ÎÏ©Àþ²Á¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ©Àþ²ÁÊý¼°¤Ë¤è¤ë·×»»ÊýË¡¡Û
Ï©Àþ²ÁÊý¼°¤Ë¤è¤ë·×»»¼°¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û = Ï©Àþ²Á ¡ß Ä´À°Î¨ ¡ß ÌÌÀÑ¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ï©Àþ²Á¤¬300Àé±ß¡¢±ü¹Ô²Á³ÊÊäÀµÎ¨1.00¡¢ÌÌÀÑ200㎡¤Î¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤Ï300Àé±ß ¡ß 1.00 ¡ß 200㎡ = 60000Àé±ß¡Ê6000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤«¤é¤Î±ü¹Ô¤¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÃ»¤¤¡ÊÄ¹¤¤¡Ë¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ü¹Ô²Á³ÊÊäÀµÎ¨¤Ç¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÑÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÍøÍÑ²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤áÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä´À°Î¨¤Î·×»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÜÎ¨Êý¼°¤Ï¡¢Ï©Àþ²Á¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç³ÎÇ§¡Ë¤Ë°ìÄê¤ÎÇÜÎ¨¤ò¾è¤¸¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£ÇÜÎ¨¤Ï¡¢Ï©Àþ²ÁÆ±ÍÍ¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êºß¤´¤È¤Ë¹ñÀÇÄ£¤Î¡Öºâ»ºÉ¾²Á´ð½à½ñ¡¡Ï©Àþ²Á¿Þ¡¦É¾²ÁÇÜÎ¨É½¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÜÎ¨Êý¼°¤Î·×»»¼°¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û = ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û ¡ß ÇÜÎ¨¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤¬3000Ëü±ß¤ÇÇÜÎ¨¤¬1.1¤Î¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤Ï3000Ëü±ß ¡ß 1.1 = 3300Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2-2. ·úÊª¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¡Ã¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤ÈÆ±¤¸
·úÊª¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢¸¶Â§¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡ß1.0¡×¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼Åù¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ²Ý¤ÎÁë¸ý¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û = ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û ¡ß 1.0¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤Î·úÊª¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤¬2000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤Ï2000Ëü±ß ¡ß 1.0 = 2000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ã¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨Â®»»É½¤ò¼¨¤¹¿Þ²ò¡£ÁêÂ³Ê¬¤Ë±þ¤¸¤¿¼èÆÀ¶â³Û¤´¤È¤ËÀÇÎ¨¤È¹µ½ü³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨Â®»»É½¤ò»²¹Í¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚStep1¡ÛÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò·×»»
ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û = Ï©Àþ²Á ¡ß Ä´À°Î¨ ¡ß ÌÌÀÑ
Ï©Àþ²Á¤¬50Ëü±ß¡¢±ü¹Ô²Á³ÊÊäÀµÎ¨¤¬1.00¡¢ÌÌÀÑ¤¬300㎡¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É¾²Á³Û¡§50Ëü±ß ¡ß 1.00 ¡ß 300㎡ = 1²¯5000Ëü±ß
¡ÚStep2¡Û·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò·×»»
·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û = ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û ¡ß 1.0
·úÊª¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡§2000Ëü±ß
É¾²Á³Û¡§2000Ëü±ß ¡ß 1.0 = 2000Ëü±ß
¡ÚStep3¡ÛÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò·×»»
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¡§1²¯5000Ëü±ß¡ÊÅÚÃÏ¡Ë¡Ü2000Ëü±ß¡Ê·úÊª¡Ë¡á1²¯7000Ëü±ß
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡§3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß2¿Í¡ÊË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡§Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¡Ë¡á4200Ëü±ß
1²¯7000Ëü±ß¡ÊÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¡Ë-4200Ëü±ß¡Ê´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡Ë¡á1²¯2800Ëü±ß
ÁêÂ³ÀÇ¡§1²¯2800Ëü±ß¡ß1/2¡á6400Ëü±ß¡¡6400Ëü±ß¡ß30¡ó－700Ëü±ß¡á1220Ëü±ß¡ÊÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤È¤â¤ËÆ±¤¸·×»»¡Ë
¹ç·×2440Ëü±ß
¿Æ¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Ï¡¢²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂÃù¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤ò¤·¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»öÎã¤ÇÍÂÃù¶â¤¬3000Ëü±ß¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¡§1²¯5000Ëü±ß¡ÊÅÚÃÏ¡Ë¡Ü2000Ëü±ß¡Ê·úÊª¡Ë¡á1²¯7000Ëü±ß
1²¯7000Ëü±ß¡Ü3000Ëü±ß¡ÊÍÂÃù¶â¡Ë¡á2²¯±ß
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡§
3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß2¿Í¡ÊË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡§Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¡Ë¡á4200Ëü±ß
2²¯±ß¡ÊÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¡Ë-4200Ëü±ß¡á1²¯5800Ëü±ß
ÁêÂ³ÀÇ¡§1²¯5800Ëü±ß¡ß1/2¡á7900Ëü±ß¡¡7900Ëü±ß¡ß30¡ó－700Ëü±ß¡á1670Ëü±ß¡ÊÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤È¤â¤ËÆ±¤¸·×»»¡Ë
¹ç·×3340Ëü±ß
¤Þ¤¿¡¢º£¸åÏ©Àþ²Á¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÂÐºö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤¬ÄÂÂßÊ»ÍÑ½»Âð¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÉô¤òÄÂÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÉ¾²ÁÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÂÂß¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÂß²È·úÉÕÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¤ÏÂß²È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Ë¶¯¤¤ÀÇÍý»Î¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂß²È·úÉÕÃÏ¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¡Û
Âß²È·úÉÕÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û = ¼«ÍÑÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²Á³Û - ¼«ÍÑÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²Á³Û ¡ß ¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç ¡ß ¼Ú²È¸¢³ä¹ç ¡ß ÄÂÂß³ä¹ç
¼«ÍÑÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²Á³Û¤¬6000Ëü±ß¡¢¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç70¡ó¡¢¼Ú²È¸¢³ä¹ç30¡ó¤Î¾ì¹ç¡§6000Ëü±ß - 6000Ëü±ß ¡ß 70¡ó ¡ß 30¡ó ¡ß 100¡ó = 4740Ëü±ß
¡ÚÂß²È¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¡Û
Âß²È¤ÎÉ¾²Á³Û = ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û - ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û ¡ß ¼Ú²È¸¢³ä¹ç ¡ß ÄÂÂß³ä¹ç¡¡¡¡¡¡
²È²°¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û1500Ëü±ß¡¢¼Ú²È¸¢³ä¹ç30¡ó¡¢ÄÂÂß³ä¹ç100¡ó¤Î¾ì¹ç¡§1500Ëü±ß - 1500Ëü±ß ¡ß 30¡ó ¡ß 100¡ó = 1050Ëü±ß
4. ¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÃí°ÕÅÀ¤äºÙ¤«¤¤Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÍý»Î¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
4-1. ¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸º³Û¤Ç¤¤ë³Û¤ò¼¨¤¹¿Þ²ò¡£ºÇÂç80¡ó¹µ½ü¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢¡Ö8³ä°ú¤¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬ºÇÂç80¡ó¹µ½ü¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬1²¯±ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï2000Ëü±ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Æ¤Î²È¤òÌµÍý¤Ê¤¯¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í×·ï¤ÈÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÍ×·ï¡Û
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤¬¿Æ¤Î¼«Âð¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ïµï½»ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆÃÄêµï½»ÍÑÂðÃÏÅù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤ÐºÇ¹â330㎡¤Þ¤Ç80¡ó¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÍøÍÑ¶èÊ¬¸ÂÅÙÌÌÀÑ¡¢¸º³Û³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¿Þ²ò¡£ÆÃÄêµï½»ÍÑÂðÃÏÅù¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤ÐºÇ¹â330㎡¤Þ¤Ç80¡ó¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¤ÇÍ×·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤éÆÃ¤ËÍ×·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢»Ò¤¬¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³³«»Ï¸å¤âÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Þ¤Ç°ú¤Â³¤µï½»¤·ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ï¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ÎËÜµò¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â³Û¤ÊÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ì¤Ð°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÎã¤È¤·¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢»Ò¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡¡
¡Ú¼êÂ³¤¡Û
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤¬°ä»ºÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Î¼Ì¤·¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÁêÂ³¿Í´Ö¤ÇÏÃ¹ç¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð½ñ¤Ë¡Ö¿½¹ð´ü¸Â¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊ¬³ä¸«¹þ½ñ¡×¤òÅºÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿½¹ð´ü¸Â¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤ËÊ¬³ä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿½¹ð¤ò¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Î¿½¹ð¤Ç¤Ï¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Ç¼ÉÕ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ç°ì³çÇ¼ÉÕ¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¿½¹ð´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÊ¬³ä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û
4-2. ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÎã¤Ç¡¢1²¯6000Ëü±ß¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÁêÅö³Û¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î³Û¤¬Âç¤¤¤Êý¤Þ¤Ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢»ö¼Âº§¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬°ä»ºÊ¬³ä¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ºâ»º¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢²È¤¬°ä»ºÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Î¼Ì¤·¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð½ñ¤Ë¡Ö¿½¹ð´ü¸Â¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊ¬³ä¸«¹þ½ñ¡×¤òÅºÉÕ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿½¹ð´ü¸Â¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤ËÊ¬³ä¤·¤¿¤È¤¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆó¼¡ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë»Ò¤ÎÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¼¡ÁêÂ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó¼¡ÁêÂ³¤â´Þ¤á¤¿»î»»¡¦¸¡Æ¤¡¦ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
4-3. À¸Á°Â£Í¿¤ò¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º¤é¤¹
À¸Á°Â£Í¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÁêÂ³ºâ»º¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¡¢ËèÇ¯ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ËèÇ¯110Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÂ£Í¿¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³¤Î³«»ÏÁ°ºÇÄ¹7Ç¯°ÊÆâ¤ÎÂ£Í¿¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎñÇ¯Â£Í¿¤Ï¤¢¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ£Í¿¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¹¤ä²Ç¤Ë¤âÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ÎÆ¬¶â¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶âÂ£Í¿¤ä2500Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬»È¤¨¤ëÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ê¤É¤Ç¡¢°ì»þÅª¤ËÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ï°ìÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤È¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Îºâ»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂ£Í¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ÌÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â£Í¿¤ÎÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4-4. À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶âÅù¤ÎÈó²ÝÀÇ¡Û
500Ëü±ß ¡ß Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô ¡á Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¡§ºÊ¡¦Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤Î3¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Ï1500Ëü±ß¡Ê500Ëü±ß¡ß3¿Í¡Ë
ÍÂÃù¶â1500Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1500Ëü±ß¤Î100¡ó¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢1500Ëü±ß¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤äÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤òÊÌ¡¹¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼õ¼è¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¡¹¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤¬¼èÆÀ¤·¤¿»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5. ¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¡©
ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤òËÜÅö¤ËÊ§¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ç°ì³çÇ¼ÉÕ¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï±äÇ¼¤äÊªÇ¼¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
5-1. ÀÇÌ³½ð¤Ë±äÇ¼¤äÊªÇ¼¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¶âÁ¬¤Ç´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë°ì³çÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â³Û¤ÇÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î¶âÁ¬¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï°ì³ç¤ÇÇ¼ÉÕ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òºÇÄ¹20Ç¯¤ÎÊ¬³ä¤ÇÊ§¤¨¤ë¡Ö±äÇ¼¡×¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¸½Êª¤ÇÇ¼¤á¤ë¡ÖÊªÇ¼¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±äÇ¼¡Û
±äÇ¼¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¶âÁ¬¤ÇÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤È¤¹¤ë»öÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¼ÉÕ¤òº¤Æñ¤È¤¹¤ë¶â³Û¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢Ã´ÊÝ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Ê§¤¤¤ÇÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±äÇ¼´ü´ÖÃæ¤ÏÍø»ÒÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
±äÇ¼¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢Ç¼´ü¸Â¤Þ¤¿¤ÏÇ¼ÉÕ¤¹¤Ù¤Æü¡Ê±äÇ¼¿½ÀÁ´ü¸Â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë±äÇ¼¿½ÀÁ½ñ¤ËÃ´ÊÝÄó¶¡´Ø·¸½ñÎà¤òÅºÉÕ¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£±äÇ¼¿½ÀÁ½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³½ðÄ¹¤Ï¤½¤Î±äÇ¼¿½ÀÁ¤Ë·¸¤ëÍ×·ï¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢±äÇ¼¿½ÀÁ´ü¸Â¤«¤é¸¶Â§3¥«·î°ÊÆâ¤Ëµö²Ä¤Þ¤¿¤ÏµÑ²¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊªÇ¼¡Û
ÊªÇ¼¤Ï¡¢±äÇ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¶âÁ¬¤ÇÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤È¤¹¤ë»öÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¼ÉÕ¤òº¤Æñ¤È¤¹¤ë¶â³Û¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤ëÇ¼ÉÕ¡ÊÊªÇ¼¡Ë¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÊªÇ¼¤Ç¤¤ëºâ»º¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½êºß¤¹¤ëºâ»º¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1½ç°Ì¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¹ñºÄ¤äÃÏÊýºÄ¡¢¾å¾ì³ô¼°Åù¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤òÊªÇ¼¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ã´ÊÝ¸¢¤ÎÀßÄêÅÐµ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤äÁè¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ÏÊªÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÊªÇ¼¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢Ç¼´ü¸Â¤Þ¤¿¤ÏÇ¼ÉÕ¤¹¤Ù¤Æü¡ÊÊªÇ¼¿½ÀÁ´ü¸Â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÊªÇ¼¿½ÀÁ½ñ¤ËÊªÇ¼¼êÂ³´Ø·¸½ñÎà¤òÅºÉÕ¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÇ¼¿½ÀÁ½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³½ðÄ¹¤Ï¡¢¤½¤Î±äÇ¼¿½ÀÁ¤Ë·¸¤ëÍ×·ï¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢±äÇ¼¿½ÀÁ´ü¸Â¤«¤é¸¶Â§3¥«·î°ÊÆâ¤Ëµö²Ä¤Þ¤¿¤ÏµÑ²¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
±äÇ¼¡¦ÊªÇ¼¶¦¤Ë¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºµö²Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤ËÍ×·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¡¢Ëü°ìµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐºö¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5-2. ¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤òÆÀ¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ±×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¹µ½üÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Í×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµï½»ÍÑºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î3000Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÆÃÎã¡Û
¥Þ¥¤¥Ûー¥àÇäµÑ¤ÇÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¹â3000Ëü±ß¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤¬²ð¸î¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³Á°¤Ë¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Æ¤Î²ð¸î»ñ¶â¤äÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈïÁêÂ³¿Í¤Îµï½»ÍÑºâ»º¡Ê¶õ¤²È¡Ë¤Ë·¸¤ë¾ùÅÏ½êÆÀ¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÆÃÎã¡Û
1981Ç¯5·î31Æü°ÊÁ°¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¹â3000Ëü±ß¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë²ÝÀÇÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢ÍÂÃù¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÏ©Àþ²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤Ï¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶ÁêÂ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸Á°¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀáÀÇÂÐºö¤äÇ¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¿½¹ð¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
7. ¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q.¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤òÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡¢ÇäµÑ¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤á¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ç¶¦Í¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶¦Í¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¸å·Ñ¤®¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÊ¬¤±Êý¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë°ä¸À¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Q.¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤Ë½»Âð¥íー¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ï¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¡©
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤Ë½»Âð¥íー¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ëü°ì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â½»Âð¥íー¥ó¤Ï´°ºÑ¤µ¤ì¤Æ¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Î»ÄºÄ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Î»ÄºÄ¤Ï¿Æ¤Î¡ÖºÄÌ³¡×¤È¤Ê¤êÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤«¤é¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¡¦Ç¼ÉÕ¤Î´ü¸Â¤Ï¤¤¤Ä¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¡¦Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡ÊÄÌ¾ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤ÎÆü¡Ë¤ÎÍâÆü¤«¤é10¥«·î°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1·î6Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢11·î6Æü¤¬´ü¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊµÙÆü¤Þ¤¿¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÆü¡Ë¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðÇ¼ÉÕ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î»àË´»þ¤Ë¤ª¤±¤ë½»½ê¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾ì¹ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î½»½êÃÏ¤ò½ê³í¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤Î½»½êÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8. ¤Þ¤È¤á ¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤ò
ÁêÂ³ÂÐºö¤Ï¡¢¸µµ¤¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÇÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤ÐÀ¸Á°Â£Í¿¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÌ¾µÁ¤Î²È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Ë¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÐºö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤äÆÃÎã¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤Í×·ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¤Ë¶¯¤¤ÀÇÍý»Î¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¶ÁêÂ³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯2·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë