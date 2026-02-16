ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡¡¸ÞÎØ¼èºàÃæ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö¤µ¤È¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÎºÆ²ñ2S¤â
¡¡¸µÂîµå¥×¥íÁª¼ê¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¼èºà¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤µ¤È¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ4°Ì¤Ç¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¡£
¡¡µÜ¸¶¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²Â½ã¤Á¤ã¤ó¤È¡¡¥ß¥é¥Î¤Ç²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤â¤Î¡£¥É¥¥¥ª¡¼¥â¤ÎÁ°¤Ç2¿Í¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ªµÜ¸¶ÃÎ»ÒÍý»ö¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ò¾Ð´é¤Ç±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£