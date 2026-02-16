¹âÌî»³¤ÈÂçºå·ë¤Ö¿·´Ñ¸÷Îó¼Ö¸ø³«¡¡Æî³¤ÅÅÅ´¡Ö¥°¥é¥óÅ·¶õ¡×
¡¡Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï16Æü¡¢4·î24Æü¤«¤é±¿¹Ô¤¹¤ë¿·¤·¤¤´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖGRAN¡Ê¥°¥é¥ó¡ËÅ·¶õ¡×¤Î³°´Ñ¤ò¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Î¹©¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¤ÎÆñÇÈ±Ø¤È¹âÌîÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦¶Ë³Ú¶¶±Ø¡ÊÏÂ²Î»³¸©¹âÌîÄ®¡Ë¤òÌó1»þ´ÖÈ¾¤Ç·ë¤Ö¡£¸½ºß±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ·¶õ¡×¤Î¸å·Ñ¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡4Î¾ÊÔÀ®¤Ç¼ÖÎ¾¤Î´ðËÜ¤Î¿§¤Ï¿¼¹È¤Ë¤·¡¢¶â¿§¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Ë¤ÏÍå¿ËÈ×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶â¿§¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£Æî³¤ÅÅÅ´¤¬·ë¤Ö¹âÌî»³¤Î¡ÖK¡×¤äÏÂ²Î»³¤Î¡ÖW¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤¿¡£ÄÌ¶ÐÍÑ¼ÖÎ¾¡Ö2000·Ï¡×¤ò²þÂ¤¤·¤¿¡£
¡¡1¹æ¼Ö¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢2¹æ¼Ö¤Ï¤è¤êÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ë¤¹¤ë¡£3¹æ¼Ö¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¤ë·×²è¡£