¡¡½µÌÀ¤±£±£¶Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£±£³£µ±ß£µ£¶Á¬¡Ê£°¡¦£²£´¡ó¡Ë°Â¤Î£µËü£¶£¸£°£¶±ß£´£±Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ä·è»»¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢ºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ä¡¢½°±¡Áª¸å¤Ë³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¿Ê¤ó¤À±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â´ðÄ´¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ëÍ¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤Î²¼Íî¤¬¡¢Áê¾ì¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤ÇÊý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Ï£³£±¡¦£´£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¦£¸£²¡ó¡ËÄã¤¤£³£·£¸£·¡¦£³£¸¡£