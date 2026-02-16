»°É©¤¬¡Ö¡È¿··¿¡É¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¡È15¿Í¡É¾è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥²¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¡È5Îó¥·¡¼¥È¡ÉºÎÍÑ¤·¤¿¿··¿¡Ö¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×ÇúÃÂ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö¿··¿¥ô¥¡¡¼¥µ¥Ð¥ó¡×Èæ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡ª
»°É©¤¬¿··¿¡Ö¡È15¿Í¾è¤ê¡É¾¦ÍÑ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡»°É©¤Ï2026Ç¯2·î6Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿··¿¾¦ÍÑ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¡ÊVersa Van¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î¿··¿¡Ö¾¦ÍÑ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê59Ëç¡Ë
¡¡Á´Ä¹5mµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë5Îó¥·¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖºÇÂç15¿Í¾è¤ê¡×¤ò¼Â¸½¡£
¡¡Á÷·Þ¥Ð¥¹¤ä¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ÈÂÑµ×À¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö»þ¤ä¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆÃÍ¤ÎµÞ¤ÊÅÐºäÏ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢È¯¿ÊÄ¾¸å¤«¤éÂÀ¤¤¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖL300¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥Ç¥ê¥«¥¹¥¿¡¼¥ï¥´¥ó¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤ÊL300¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ç²÷Å¬À¤Î¹â¤¤¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½ÃÏ¤Î¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿··¿¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÆü»º¤«¤é¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ÎOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢»°É©¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÍÑ¼Ö¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢15¿Í¾è¤ê¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö15¿ÍÄê°÷¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡ÖÃæ·¿ÌÈµö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ð¥¹ÊÂ¤ß¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎµðÂç¤Ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤È¡¢ÌÈµö¶èÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÖÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ¡ÊVersa¡Ë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æü»º¤¬ËÌÊÆ¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥»¥À¥ó¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤À¤È¡È¤ªÇÌ¤µ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Á¤¤Çº¤ÏÇ¤¹¤ë¡Ä¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°Õ³°¤ÊÌ¾¾ÎºÎÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¤ÏÇ¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¸½¹Ô¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹»ÅÍÍ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â14¿Í¾è¤ê¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤òºÜ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤¬É¬¿Ü¡£¤³¤ì¤ò¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö»°É©À½¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤òÀÑ¤ó¤À¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ê¤é¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñÆâÆ³Æþ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÇÊ»Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖL300¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö2ÂåÌÜ¥Ç¥ê¥«¤ò²¿½½Ç¯¤âºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤¤¿²½ÀÐ¤Î¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡ª¡×¡ÖµÕ¤ËL300¤òÆüËÜ¤ËµÕÍ¢Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤¬°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁê¸ß¶¡µë¤Ï¡¢»°É©¤ÈÆü»º¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¼¡À¤Âå¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ä¡¢»°É©¤«¤éÆü»º¤Ø¤ÎPHEV¶¡µë¡ÊËÌÊÆ¸þ¤±¥í¡¼¥°¡Ë¡¢Æü»º¤«¤é»°É©¤Ø¤ÎEV¶¡µë¡ÊËÌÊÆ¸þ¤±¥ê¡¼¥ÕÇÉÀ¸¼Ö¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êä´°´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤«¤éºÇ¿·EV¤Þ¤Ç¡£»°É©¤Ïº£¸å¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤È¼ý±×²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£