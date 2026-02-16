¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÌ¿¤¬¤±¤Î¥¯¥Þ¶î½ü¡¢È´¤±Íî¤Á¤¿¥Ï¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÊä½þ¡¡¸í¼Í»ö¸Î¤ÇÂç¥±¥¬¤·¤¿ÃËÀ¤¬¸ì¤ë¡Ö»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¡×¤È¡Ö1600Ëü±ß¤Î¸í²ò¡×¡Ê»³·Á¡¦¾®¹ñÄ®¡Ë
2023Ç¯4·î¤Ë»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¤Çµ¯¤¤¿¡¢¥¯¥Þ¶î½üÃæ¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤¸í¼Í»ö¸Î¡£
Èï³²¼Ô¤¬Ä®¤òÁÊ¤¨¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÄ®¤¬¸í¼Í¤·¤¿¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤½¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TUY¤Ïº£²ó¡¢¸í¼Í»ö¸Î¤ÎÈï³²ÃËÀ¡Ê40Âå¡Ë¤Ë¼èºà¡£À¸³¶¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ø¤Î¼èºà¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²±Â¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢²á¹ó¤ÇÊ£»¨¤Ê¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö1600Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤¬ÆÈ¤êÊâ¤
¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬ÆùÂÎÅª¤ÊÄË¤ß¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À¤´Ö¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥«¥Í¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶â³Û¤¬µ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÄ®¤ÏÈï³²¼Ô¤ËÌó1600Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TUY¤âÄ®¤Ø¤Î¼èºà¤«¤é¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÄ®¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Èï³²ÃËÀ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Æâ¼Â¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¶â³Û¤òÈ¯É½¤¹¤ë»þ¤ÏÆâÌõ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄ®¤ËºÆ»°¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢Áí³Û¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃËÀ¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î1600Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÏÄ®¤«¤éÄ¾ÀÜ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¡Ö°åÎÅÈñ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤ÏTUY¤¬Ä®¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÄ®¤¬³«¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Î°åÎÅÈñ¤äµÙ¶ÈÊä½þ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Ã³²¼Ô¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿ーÊÝ¸±¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡ÖÈó¾ï¶Ð¸øÌ³°÷¡ÊÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¼Â»ÜÂâ¡Ë¤Î³èÆ°Ãæ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÝ¸±¤¬½Ð¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢²Ã³²¼Ô¤â»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£Ä®¤ÏÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
°ìÊý¤Ç¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ëÄ®¤Ï¡¢ÅöÁ³²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ù¤ÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä®¤ÏÀÇ¶â¤«¤é°åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£TUY¤Î¼èºà¤Ë¡¢Ä®¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¸Î¸åÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÃËÀ¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å°ä¾ã³²¤¬»Ä¤ê»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊä½þ¶â¤Ê¤É¤ÎÌó380Ëü±ß¤È¡¢µÙ¶ÈÊä½þ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×Ìó680Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À°ì±ß¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢°ìÉôÃÏÊý»æ¤Ç1200Ëü±ß»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¹³µÄ¤·¤Æ¤âÄûÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤ë¤Çµð³Û¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£ÃËÀ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¢£ÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸í¼Í»ö¸Î¡×¤ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö»Å»ö¡×
½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»ö¸Î¸½¾ì¤ÏµÞ¤Ê³³¤Ç¡¢ÂÎ²¹Äã²¼¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢»³³Ùµß½õÂâ¤Î·üÌ¿¤Ê½èÃÖ¤È¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±¦ÂçÂÜ¹ü¤Î³«Êü¹üÀÞ¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢±ô¤ÎÅ¦½Ð¤ä¹ü¡¦¶ÚÆù¡¦ÈéÉæ¤Î°Ü¿¢¤Ê¤É¡¢5²ó¤Ë¤âµÚ¤ÖÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
4¥ö·î¤ÎÆþ±¡¤È18¥ö·î¤ÎÄÌ±¡¤ò·Ð¤¿º£¤âÉ¨¤Ï40ÅÙ¤Û¤É¤·¤«¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£È¾·îÈÄ¤âÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â»½ý¤Î·ã¤·¤µ¤«¤é¿Í¹©´ØÀá¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÃËÀ¤ÎËÜÍè¤Î¿¦¶È¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¢À½Ãº¶È¡¢Â¤ÎÓ¶È¡¢»³ºÚºÎ¼è¤Ê¤É¤Î¼«±Ä¶È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖÉ¨¤ËÉé²Ù¤Î¤«¤«¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Â¤ÎÓ¤Î»Å»ö¤Ï´°Á´¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À½Ãº¶È¤ä»³ºÚºÎ¼è¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÀ¶È¤â½Ì¾®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤ÏºÊ¤Î»Å»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¨¤ò¤«¤Ð¤¦¤³¤È¤Ç½Ð¤ëÂ¾¤ÎÉô°Ì¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¡¢½µ¤Ë°ìÅÙïªµä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»Ò°é¤ÆÃæ¡£Ï·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÅþÄìÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¢£¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡ÖÄ®¤È¤ÎºÛÈ½¡×
¸½¾õ¤ÎÊä½þ³Û¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ÏÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄ®¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¼¸í¼Í¤·¤¿ÃËÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä®¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤âÅö½é¤Ï¸í¼Í¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥Ï¥ó¥¿ーÊÝ¸±¤ËÀÁµá¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤êµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¡¢¹ñ²ÈÇå½þË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ®¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖºÛÈ½¤Î¤³¤È¤âÀ¤´Ö¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÌò¾ì¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æ¤ÎÁÊ¾Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×·è¤·¤ÆÄ®¤ò¹¶·â¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤À¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÄ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¾Ü¤·¤¯¡£¤¿¤À¤·¤³¤Îµ»ö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÈï³²ÃËÀ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤¬Ìó1600Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¢ª¡Ú¥¯¥ÞÌäÂê¡Ö¤Ê¤¼Ä®¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤òÁÊ¤¨¤ë¡©¡×ÈãÈ½»¦Åþ¤Î¾®¹ñÄ®¡È1660Ëü±ßÀÁµá¡ÉºÛÈ½¡ÄÂè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖË¡¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ê»³·Á¡Ë¡Ûhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2436979?display=1¡Ë
¢£Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¥Ï¥ó¥¿ー¤Î²ÝÂê
¡Ö¤³¤ì¤Ï¾®¹ñÄ®¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×ÃËÀ¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
Æ±¤¸Èó¾ï¶Ð¸øÌ³°÷¤Î°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¾ÃËÉÃÄ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊä½þÀ©ÅÙ¤¬³²½Ã¶î½üÂâ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¦¡¦¡¦¡£´í¸±¤òÈ¼¤¦¥¯¥Þ¶î½ü³èÆ°¤ò½½Ê¬¤ÊÊä½þÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ã´¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂèÆó¡¢Âè»°¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ê¿Åù¤ÊÊä½þ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡×
À¤´Ö¤Î¸í²ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃËÀ¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ëº£¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£