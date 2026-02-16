¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤À¡×¡Ö¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ä¡×¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬ÂçÀã¤Ç³«»ÏÁá¡¹¤ËÃæ»ß¡£¸½ÃÏ¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¡ª ¼ç¿³¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£²·î15Æü¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè23Àá¤Ç¡¢»°¸Í½Ø²ð¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Èº´Ìî¹ÒÂç¤È¾®Àî¹Ò´ð¤¬½êÂ°¤¹¤ëNEC¤Î¥²¡¼¥à¤¬³«ºÅ¡£¤·¤«¤·¥²¡¼¥à¤ÏÂçÀã¤Î¤¿¤á³«»Ï¤ï¤º¤«£·Ê¬¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ÏÀã¤Ç¿¿¤ÃÇò¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDe Telegraaf¡Ù¤Ï¡Ö¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»î¹ç¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿KNVB¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Î·èÄê¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Øvoetbalzone¡Ù¤â¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¼ºÂÖ¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ønu¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¼ç¿³¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥é¡¼¥ó»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀã¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¹ß¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»ä¤ËÅÁ¤¨¤Ë¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Àµ¾ï¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¡¢17Æü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Ñ¥ë¥¿ÂÐNEC¤Î¥²¡¼¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤¬Àã¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¡ª
