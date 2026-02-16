¡ÚÂ®Êó¡Ûº¾µ½ÍÆµ¿¤Ç°å»Õ¤é5¿ÍÂáÊá¡¡Æþ±¡µëÉÕ¶â¤Ê¤É295Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡ÊÌ¤ÎÌôÊª»ö·ï¤«¤éÈ¯³Ð
¡¡µþÅÔÉÜ·Ù¤Ï16Æü¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÆþ±¡µëÉÕ¶â¤Ê¤É295Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤é5¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤È°ËÃ°»Ô¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°åÎÅË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç°å»Õ¤ÎÀ¾¸¶¹°Æ»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê64¡Ë¤È´Ç¸î»ÕÄ¹¤ÎÃÝÅÄ¹ÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¡¢µþÅÔÉÜ°æ¼êÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢ÃæÃ«¶©¹ÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡¢ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Ãæ»³ÂìÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¢ÂçÀ¹È¥ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Î5¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃæÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤äÃæ»³ÍÆµ¿¼Ô¡¢ÂçÀ¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌôÊª»ö·ï¤Î¾ÚµòÉÊ¤È¤·¤Æ²¡¼ý¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤éÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï3¿Í¤È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÊÝ¸±¶âº¾µ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£