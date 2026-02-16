¡ØCheerSPOT¡Ù¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÂ´¶È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ - ±þ±ç¿ô¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼&¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤ËÆÃÅµ
INFORICH¤Ï2·î12Æü¤è¤ê¡¢±þ±ç¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØCheerSPOT¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡¢Âè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÂ´¶ÈµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CheerSPOT¡ßJUNON
º£²ó¤Ç38²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Ã«·òÆó»á¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢3·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ 2026½Õ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15Ì¾¤È¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ 2026½Õ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë4Ì¾¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×19Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Â´¶ÈµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£±þ±ç¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØCheerSPOT¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤äÉñÂæ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥Á¥¢(±þ±ç¿ô)¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ØCheerSPOT¾Þ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖJUNON¸ø¼°CM¡×¤Ë¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢Æ±CM¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡ØCHRAGESPOT¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ë¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
CheerSPOT¡ßJUNON¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê»äÊª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥¢¿ô(±þ±ç¿ô)1°Ì¤ÎÊý¤Ë¤âÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê»äÊª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¡£
CheerSPOT¡ßJUNON¡Ö±þ±çÆÃÅµ¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿Îß·×¥Á¥¢¿ô(±þ±ç¿ô)¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÅµ¤â¡£¸õÊä¼ÔËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢1¥Á¥¢¤Ç¡Ö¤ªÎéÆ°²è¡×¡¢30¥Á¥¢¤Ç¡Öº£Æü¤â°ìÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¥Ü¥¤¥¹¡¢60¥Á¥¢¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë¡Ø¤ªÌ¾Á°¸Æ¤Ó¡ÙÆ°²è¡×¡¢¤½¤·¤Æ100¥Á¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë¡Ø1Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡ÙÆ°²è¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï3·î22Æü¤Þ¤Ç¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î³ÎÇ§¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
CheerSPOT¡ßJUNON
