¡Ú¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÛÀ°È÷¿·´´Àþ¤Î¡ÖÂßÉÕÎÁ¡× ÉéÃ´Áý¤ò·Ù²ü¤¹¤ëJR¤¬Æñ¿§
À°È÷¿·´´Àþ¤ÎÀþÏ©¤Î»ÈÍÑÎÁ¤È¤·¤ÆJR³Æ¼Ò¤¬¹ñ¤Ë»ÙÊ§¤¦¡ÖÂßÉÕÎÁ¡×¤ò½ä¤ê¡¢27Ç¯¤Ë¼è¤ê·è¤á´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëJRÅìÆüËÜ¤È¡¢¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍ¾å¤²»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢JRÅì¤ËÂ³¤JRÀ¾ÆüËÜ¤âÉéÃ´Áý¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎµÄÏÀ¤ÏÄ´À°¤¬Æñ¹Ò¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡À°È÷¿·´´Àþ¤È¤Ï1973Ç¯¤ËÀ°È÷·×²è¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿5Ï©Àþ¤ò»Ø¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¡ÊÀÄ¿¹―»¥ËÚ¡Ë¡¢ÅìËÌ¡ÊÀ¹²¬―ÀÄ¿¹¡Ë¡¢ËÌÎ¦¡ÊÅìµþ―Âçºå¡Ë¡¢¶å½£¡ÊÊ¡²¬―¼¯»ùÅç¡¢Ê¡²¬―Ä¹ºê¡Ë¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£ÀþÏ©¤òÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¤¬·úÀß¡¦ÊÝÍ¤·¡¢JR¤Ë»ÜÀß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤ë¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£ÂßÉÕÎÁ¤Ï30Ç¯Äê³Û¤Ç¡¢¸½ºßJR4¼Ò¤ÏÇ¯´ÖÌó800²¯±ßÄøÅÙ¤ò»ÙÊ§¤¦¤¬¡¢31Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JRÅì¤¬±Ä¶È¼çÂÎ¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¡Ê¹âºê―Ä¹Ìî¡Ë¤¬³«¶È¤«¤éÍèÇ¯30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÏºòÇ¯11·î¡¢31Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÎÂßÉÕÎÁ¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ò½é³«ºÅ¡£¹ñ¤Ï´ü´Ö±äÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ¶â³ÎÊÝ¡¢Å´Æ»°Ê³°¤ËÉÔÆ°»º¡¦¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ç¼ý±×¤ò¾å¤²¤ëJR¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¡¢»»Äê¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£ÂßÉÕÎÁ¤ÎÁý³Û¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¶â»Ò¶³Ç·¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï¡Ö31Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âÅ¬Àµ¤Ë¼ý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â»Ò¶³Ç·¡¦¹ñ¸òÁê
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢JRÅì¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ëµì±¿Í¢¾Ê¤È¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¡¢¸½ºß»ÙÊ§¤¦175²¯±ß¡Ê¹âºê―Ä¹Ìî¡Ë¤¬¾å¸Â¤À¤È¼çÄ¥¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤â¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»ñ¶â¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£1·î15Æü¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿JRÀ¾¤âÁý³Û¤Ë¿µ½ÅÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£JRÂ¦¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¤¬¡¢Åö½é¤«¤éµÄÏÀ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÄÏÀ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌ¤Ãå¹©¤ÎÀ°È÷¿·´´Àþ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»Í¢Á÷ÌÖ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
