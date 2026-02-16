¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
17:00¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¡¢²ñÃÌ
22:25¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢Á´ÊÆ¶ä¹Ô¶¨²ñ¡ÊABA¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
17Æü
2:30¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢²ñµÄ½ÐÀÊ
2:40¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç
¥¤¥ó¥ÉAI¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê20Æü¤Þ¤Ç¡Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢CEO¤äOpenAI¤ÎCEO¤é½ÐÀÊ
Ãæ¹ñ½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËµÙ¾ì¡Ê～23Æü¡Ë
¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー½ËÆü¤Î¤¿¤áÊÆ³ô¼°¡¦ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
